Diyora Keldiyorova enthüllt nach ihrem Triumph in Aktau ihre nächsten großen Pläne

Bei dem in der kasachischen Stadt Aktau ausgetragenen Aktau Asian Open 2026 als ungeschlagen geltende Olympiasiegerin Diyora Keldiyorova gab ihre nächsten großen Pläne nach ihrer Rückkehr in den Spitzensport bekannt.

Die usbekische Judoka, die bereits bei ihrem ersten offiziellen Wettkampf nach einer zweijährigen Babypause auf das Podium stieg, kündigte an, an dem prestigeträchtigen Grand Slam teilzunehmen, der Ende dieses Monats in Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, stattfindet.

„Die Kämpfe hier waren ein Test für mich“: Das Geständnis der Meisterin

Nach dem Sieg äußerte sich die Sportlerin zu ihren Gefühlen und dem Vorbereitungsprozess:

Unerwartetes Ergebnis und Freude: „Ich bin sehr glücklich, nach einer zweijährigen Pause wieder auf der Tatami zu stehen und eine Goldmedaille gewonnen zu haben. Ehrlich gesagt hatte ich mit einem so schnellen Ergebnis nicht gerechnet, aber ich bin sehr zufrieden;

Ziel Grand Slam in Abu Dhabi: Jetzt werde ich Ende des Monats wahrscheinlich am Grand-Slam-Turnier in Abu Dhabi teilnehmen. Das wird ein viel ernsterer und größerer Wettbewerb für mich sein, und ich werde meine ganze Aufmerksamkeit nun auf dieses Turnier richten;

Bewertung der Schwachstellen: Die Kämpfe in Aktau dienten mir als wichtiger Test – ich konnte sehen, wie es um meine Vorbereitung steht, was ich ändern muss und woran ich arbeiten sollte“, sagte Keldiyorova.

Der goldene Weg in Aktau: Gegnerinnen besiegt

Beim offenen Asien-Cup, der vom 17. bis 18. Oktober im Gedenken an Turar Zholdybayev ausgetragen wurde, trat Diyora in der Gewichtsklasse bis 52 kg an:

Qualifikationsphase: Die usbekische Meisterin besiegte in den ersten Runden souverän zwei Vertreterinnen des kasachischen Nationalteams;

Vorzeitiger Sieg im Finale: Im entscheidenden Finalkampf gegen die Aserbaidschanerin Farida Mirzayeva besiegte Keldiyorova ihre Gegnerin vorzeitig und wurde Champion der Aktau Asian Open 2026.

Diese Goldmedaille in Aktau von Diyora Keldiyorova zeigte, dass ihre Vorbereitung auf die kommenden großen Welt- und Kontinentalturniere, einschließlich der nächsten Olympischen Spiele, auf einem hohen Niveau ist.