Nationales Olympisches Komitee reagiert auf Diyora Keldiyorovas Sieg in Aqtau

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Nationales Olympisches Komitee reagiert auf Diyora Keldiyorovas Sieg in Aqtau

Das Nationale Olympische Komitee (NOK) von Usbekistan hat auf den Erfolg unserer historischen Olympiasiegerin Diyora Keldiyorovabeim in Kasachstan ausgetragenen Aktau Asian Open 2026 und ihren Gewinn der Goldmedaille offiziell reagiert.

In einer offiziellen Erklärung würdigte das Komitee den Sieg der Athletin, die nach ihrer Babypause und einer langen Auszeit auf die Tatami zurückgekehrt ist: «Unsere Meisterin ist zurück: Diyora Keldiyorova gewinnt Gold in Aqtau».

Vorzeitiger Sieg im Finale

Die usbekische Judoka, die in der Gewichtsklasse bis 52 kg antrat, stellte während des gesamten Turniers ihr Können unter Beweis:

  • Dominanz über die Gegnerinnen: Keldiyorova besiegte ihre ersten Kontrahentinnen im Turnierverlauf souverän und zog in die entscheidende Finalrunde ein;

  • Duell gegen die aserbaidschanische Gegnerin: Im Finale traf unsere Landsfrau auf die Vertreterin Aserbaidschans, besiegte ihre Gegnerin vorzeitig mit einem perfekten Ippon und sicherte sich den obersten Platz auf dem Podium;

  • Großartiges Comeback: Dieser Sieg zeigte, dass die Athletin trotz der langen Pause ihre Topform und ihren Siegeswillen bewahrt hat.

Paris 2024: Ein legendärer Weg in die Geschichte

Das NOK erinnerte daran, dass Diyora Keldiyorovas letzter offizieller Wettkampf vor dieser Pause die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 waren:

  • Siege über Abe und Krasniqi: Auf ihrem Weg zum Olympiasieg in Paris schockierte Diyora die Sportwelt, als sie zunächst die haushohe Favoritin und vierfache Weltmeisterin Uta Abe aus Japan ausschaltete und im Finale die Tokio-2020-Olympiasiegerin Distria Krasniqi aus dem Kosovo besiegte;

  • Historischer Erfolg für Usbekistan: Mit diesem Triumph ging sie als erste Frau in die Geschichte Usbekistans ein, die bei Olympischen Sommerspielen eine Goldmedaille im Judo gewann;

  • Mutterschaft und ein neues Kapitel: Nachdem sie sich nach ihrem Erfolg in Paris aufgrund der Geburt ihres Kindes vorübergehend aus dem Sport zurückgezogen hatte, kehrte Keldiyorova mit dieser Goldmedaille in Aqtau entschlossen in den neuen Olympia-Zyklus zurück.

Die siegreiche Rückkehr von Diyora Keldiyorova stärkt nicht nur unsere nationale Judoschule, sondern festigt auch die Position des usbekischen Sports auf der internationalen Bühne.

Diyora KeldiyorovaNOKAktau Asian Open 2026Paris 2024Judo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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