Usbekisches Judo-Nationalteam gewinnt 6 Medaillen beim Aktau Asian Open 2026

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Usbekisches Judo-Nationalteam gewinnt 6 Medaillen beim Aktau Asian Open 2026

Das prestigeträchtige Judo-Turnier, das im kasachischen Aktau startete, Aktau Asian Open 2026 der offene Asien-Cup, begann für das usbekische Nationalteam mit einem echten Triumph.

In den Kämpfen des ersten Turniertages zeigten unsere Landsleute hohe technische Fertigkeiten und körperliche Überlegenheit und sicherten sich insgesamt 3 Gold- und 3 Bronzemedaillen und stiegen damit in der Gesamtwertung in die Spitzengruppe auf.

Das oberste Treppchen: 3 Champions

Die usbekischen Athleten beendeten ihre intensiven Kämpfe auf der Tatami mit einer Serie von Goldmedaillen:

  • Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): Unsere junge und talentierte Athletin setzte sich in der leichtesten Gewichtsklasse gegen alle Gegnerinnen durch und stieg auf die oberste Stufe des Podiums;

  • Diyora Keldiyorova (-52 kg): Die Olympiasiegerin, die nach einer zweijährigen Pause auf die Tatami zurückkehrte, ließ ihren Gegnerinnen keine Chance und steuerte eine weitere glänzende Goldmedaille für Usbekistan bei;

  • Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): In den kompromisslosen Kämpfen der Männer absolvierte Nizomiddinxo‘ja alle Qualifikations- und Finalrunden mit Bravour und sicherte sich den Titel des Asien-Cup-Siegers.

Bronzemedaillen: Ein starkes Fundament

Darüber hinaus bereicherten unsere Judoka, die sich in den intensiven Kämpfen einen Platz unter den Top 3 sicherten, die Bilanz des Nationalteams:

  • Halimajon Qurbonova (-48 kg): Eine weitere Landsfrau gewann in dieser Gewichtsklasse Bronze und bewies den hohen Wettbewerb in den leichten Klassen;

  • Muhayyo Ahmatova (-57 kg): Unsere erfahrene Athletin siegte souverän in den Hoffnungsrunden sowie im kleinen Finale und wurde mit Bronze belohnt;

  • Sarvinoz Husanova (-63 kg): Sarvinoz, die in den anspruchsvollen Kämpfen sehr aktiv agierte, fügte dem Medaillenspiegel unserer Delegation ebenfalls eine wertvolle Bronzemedaille hinzu.

Dieses beachtliche Ergebnis am ersten Wettkampftag unterstreicht erneut die Vormachtstellung der usbekischen Judoschule auf kontinentaler Ebene und verleiht dem Team vor den kommenden Kämpfen zusätzliche Kraft und Zuversicht.

Aktau Asian Open 2026Diyora KeldiyorovaUsbekischer Judo-VerbandJudoKampfsport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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