In Taschkent ging das prestigeträchtige internationale Junioren-Judo-Turnier „Saber Tashkent Grand Prix“ zu Ende. Während des Wettbewerbs erzielten die Mitglieder der usbekischen Junioren-Nationalmannschaft hervorragende Ergebnisse und belegten mit insgesamt 26 Medaillen (5 Gold, 7 Silber und 14 Bronze) in der Gesamtwertung einen ehrenvollen 2. Platz hinter Russland.

Die Medaillengewinner des zweiten Wettkampftages

Am letzten, dem zweiten Turniertag, bereicherten unsere jungen Judokas das Medaillenkonto unseres Teams mit 2 Gold-, 6 Silber- und 6 Bronzemedaillen: Goldmedaillen (2):

+90 kg: Alibek Durdiyev -63 kg: Parizoda Yo‘ldosheva Silbermedaillen (6):

-73 kg: Chingiz Salimov -81 kg: Samandar Sunnatov -90 kg: Elnur Xolmurodov -57 kg: Zuhra Alimova -70 kg: Shohista To‘rayeva +70 kg: Hulkar Baxtiyorova Bronzemedaillen (6):

-81 kg: Jasurbek Turkmanov -81 kg: Shohmurod Shomurodov -90 kg: Jo‘rabek Eshpo‘latov -63 kg: Xosiyat Sobirova -70 kg: Poshshajon Jumaboyeva -70 kg: Ziyoda Shomurodova Gesamtmedaillenspiegel der usbekischen Junioren-Nationalmannschaft



Medaillentyp