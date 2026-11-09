Auf der Matte der Champions: Davlat Bobonov und Diyora Keldiyorova beim Zagreb Grand Prix

Eines der prestigeträchtigsten Turniere im Kalender des Internationalen Judoverbandes (IJF) – der nächste Wettbewerb der Grand-Prix-Serie vom 13. bis 15. November findet in der kroatischen Hauptstadt Zagreb statt.

Bisher haben 507 talentierte Judoka aus 70 Ländern ihre Teilnahme offiziell bestätigt. Unter ihnen kämpfen auch fünf Spitzenathleten der usbekischen Nationalmannschaft um Medaillen und wertvolle Weltranglistenpunkte.

Die erwartete Rückkehr von Davlat Bobonov

Die größte Spannung des Zagreber Turniers für die usbekischen Fans ist mit der Rückkehr des Tokio-2020-Olympiamedaillengewinners und Weltmeisters Davlat Bobonovin den Spitzensport verbunden:

Eine lange Pause endet: Unser erfahrener Judoka stand zuletzt beim «Qingdao Grand Prix 2026» in China vom 26. bis 28. Juni dieses Jahres auf der Matte;

Kampf um Weltranglistenpunkte: Nach einer fast fünfmonatigen Pause strebt Bobonov, der in der Gewichtsklasse bis 90 kg antritt, in Zagreb nicht nur das Podium an, sondern will auch wichtige Punkte sammeln, um seine Position in der Weltrangliste zu festigen.

Gleichzeitig erhöht die Teilnahme der Olympiasiegerin von Paris 2024, Diyora Keldiyorova,das Interesse an diesem Wettbewerb zusätzlich.

Zagreb Grand Prix 2026: Das Aufgebot der usbekischen Nationalmannschaft

Lernen Sie die fünf Athleten kennen, die unser Land auf den kroatischen Matten vertreten werden:

Gewichtsklasse Athlet Erfolge / Status -52 kg Diyora Keldiyorova Olympiasiegerin Paris 2024 -66 kg Azizbek Ortiqov Junges Nachwuchstalent -81 kg Arslonbek Tojiyev Teilnehmer an internationalen Turnieren -81 kg Murodjon Yo‘ldoshev Erfahrener Judoka auf internationaler Ebene -90 kg Davlat Bobonov Medaillengewinner Tokio 2020, Weltmeister

Die Bedeutung des Zagreb Grand Prix

In der Gewichtsklasse bis 81 kg schickt unser Team mit Arslonbek Tojiyev und Murodjon Yo‘ldoshev gleich zwei Athleten ins Rennen. Dies unterstreicht die starke interne Konkurrenz in dieser Klasse und das Ziel, in dieser wichtigen Phase maximale Ergebnisse zu erzielen.

Die dreitägigen, intensiven Wettkämpfe versammeln die besten Judostars der Welt in der kroatischen Hauptstadt und dienen als entscheidende Etappe für die Athleten, um ihre Positionen in der internationalen Rangliste zum Jahresende zu festigen.