Auf der Matte der Champions: Davlat Bobonov und Diyora Keldiyorova beim Zagreb Grand Prix

·72·Sport
Auf der Matte der Champions: Davlat Bobonov und Diyora Keldiyorova beim Zagreb Grand Prix

Eines der prestigeträchtigsten Turniere im Kalender des Internationalen Judoverbandes (IJF) – der nächste Wettbewerb der Grand-Prix-Serie vom 13. bis 15. November findet in der kroatischen Hauptstadt Zagreb statt.

Bisher haben 507 talentierte Judoka aus 70 Ländern ihre Teilnahme offiziell bestätigt. Unter ihnen kämpfen auch fünf Spitzenathleten der usbekischen Nationalmannschaft um Medaillen und wertvolle Weltranglistenpunkte.

Die erwartete Rückkehr von Davlat Bobonov

Die größte Spannung des Zagreber Turniers für die usbekischen Fans ist mit der Rückkehr des Tokio-2020-Olympiamedaillengewinners und Weltmeisters Davlat Bobonovin den Spitzensport verbunden:

  • Eine lange Pause endet: Unser erfahrener Judoka stand zuletzt beim «Qingdao Grand Prix 2026» in China vom 26. bis 28. Juni dieses Jahres auf der Matte;

  • Kampf um Weltranglistenpunkte: Nach einer fast fünfmonatigen Pause strebt Bobonov, der in der Gewichtsklasse bis 90 kg antritt, in Zagreb nicht nur das Podium an, sondern will auch wichtige Punkte sammeln, um seine Position in der Weltrangliste zu festigen.

Gleichzeitig erhöht die Teilnahme der Olympiasiegerin von Paris 2024, Diyora Keldiyorova,das Interesse an diesem Wettbewerb zusätzlich.

Zagreb Grand Prix 2026: Das Aufgebot der usbekischen Nationalmannschaft

Lernen Sie die fünf Athleten kennen, die unser Land auf den kroatischen Matten vertreten werden:

Gewichtsklasse

Athlet

Erfolge / Status

-52 kg

Diyora Keldiyorova

Olympiasiegerin Paris 2024

-66 kg

Azizbek Ortiqov

Junges Nachwuchstalent

-81 kg

Arslonbek Tojiyev

Teilnehmer an internationalen Turnieren

-81 kg

Murodjon Yo‘ldoshev

Erfahrener Judoka auf internationaler Ebene

-90 kg

Davlat Bobonov

Medaillengewinner Tokio 2020, Weltmeister

Die Bedeutung des Zagreb Grand Prix

In der Gewichtsklasse bis 81 kg schickt unser Team mit Arslonbek Tojiyev und Murodjon Yo‘ldoshev gleich zwei Athleten ins Rennen. Dies unterstreicht die starke interne Konkurrenz in dieser Klasse und das Ziel, in dieser wichtigen Phase maximale Ergebnisse zu erzielen.

Die dreitägigen, intensiven Wettkämpfe versammeln die besten Judostars der Welt in der kroatischen Hauptstadt und dienen als entscheidende Etappe für die Athleten, um ihre Positionen in der internationalen Rangliste zum Jahresende zu festigen.

Davlat BobonovDiyora KeldiyorovaZagreb Grand PrixUsbekischer JudoverbandJudo
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Diyora Keldiyorova kommentiert ihre Niederlage nach zweijähriger PauseDiyora Keldiyorova kommentiert ihre Niederlage nach zweijähriger Pause30 Oktober 20:35Usbekisches Judo-Nationalteam gewinnt 6 Medaillen beim Aktau Asian Open 2026Usbekisches Judo-Nationalteam gewinnt 6 Medaillen beim Aktau Asian Open 202618 Oktober 18:23Legendärer georgischer Trainer übernimmt offiziell unsere NationalmannschaftLegendärer georgischer Trainer übernimmt offiziell unsere Nationalmannschaft10 Oktober 22:04Unsere Judoka bereit, Südamerika zu erobern: der Kader der Nationalmannschaft!Unsere Judoka bereit, Südamerika zu erobern: der Kader der Nationalmannschaft!14 August 17:38Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam ausUnerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus30 Oktober 14:50Grand Slam: Kamoliddin Baxtiyorov besiegt israelischen Gegner und gewinnt BronzeGrand Slam: Kamoliddin Baxtiyorov besiegt israelischen Gegner und gewinnt Bronze30 Oktober 07:03
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?