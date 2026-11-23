„Manchester City“ vor dem Champions-League-Duell gegen Napoli sprach Cheftrainer Enzo Maresca über Verletzungen, die Kaderwahl und Abduqodir Husanovs Position. Der italienische Experte äußerte sich offen dazu, auf welcher Position der usbekische Verteidiger am besten spielt.

„Manchester City“ empfängt in der Nacht vom 24. auf den 25. November den italienischen Klub Napoli im Rahmen des 5. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League. Vor der Begegnung, die um 01:00 Uhr Taschkenter Zeit beginnt, äußerte sich Maresca zur aktuellen Verfassung und den Kaderveränderungen.

Für die „Citizens“ ist dieses Spiel besonders wichtig. Vor der Länderspielpause kassierte das Team in der Premier League drei Niederlagen in Folge und spielte zuletzt zu Hause unentschieden gegen Fulham. Infolgedessen konnte die Mannschaft von Maresca ihre sieglose Serie in der heimischen Liga nicht stoppen.

Nunes ist zurück, Semenyo fällt aus

Laut Maresca steht Matheus Nunes dem Team wieder zur Verfügung. Der einzige Spieler, der derzeit noch ausfällt, ist Antoine Semenyo.

Der Trainer betonte jedoch, dass die körperliche Verfassung anderer Spieler ebenfalls bewertet werden müsse. Aufgrund der hohen Spielbelastung und der Intensität der Saison würden endgültige Entscheidungen erst nach dem Training getroffen.

„Verletzungen sind bei der Anzahl unserer Spiele normal. Deshalb rotiere ich. Wir denken nicht in kurzen Sprints, sondern in Marathons – also an die 65 Spiele pro Saison.“

Maresca machte deutlich, dass er in jedem Spiel mit der stärksten Elf antreten möchte. Er betonte jedoch, wie wichtig es sei, die Kräfte der Spieler über die gesamte Saison hinweg richtig zu verteilen.

Maresca äußerte sich zur besten Position von Husanov

Auf der Pressekonferenz Abduqodir Husanovs Rolle auf dem Platz wurde ebenfalls thematisiert. Als Matheus Nunes ausfiel, agierte der usbekische Verteidiger auch als Rechtsverteidiger.

Maresca erklärte, dass auch Rico Lewis diese Position spielen könne. Daher wurde in den ersten Spielen auf Lewis gesetzt, später dann auf Husanov, der ebenfalls auf der rechten Seite agieren kann.

Der Trainer gab jedoch eine klare Antwort auf die Frage nach der Stammposition des usbekischen Spielers.

„Wenn Sie mich fragen, ob Abduqodir als Außenverteidiger oder Innenverteidiger besser ist, sage ich zweifellos, dass er als Innenverteidiger großartig ist. Aber das hängt vom Spiel und den verfügbaren Spielern ab.“

Diese Aussage ist ein wichtiger Hinweis auf Husanovs Rolle im Team. Maresca schätzt sein Potenzial als Innenverteidiger sehr, betont aber, dass er ihn bei Bedarf auch auf der rechten Seite einsetzen kann.

„Vier Spiele ohne Sieg – das ist beschämend“

Die Ergebnisse von Manchester City in der Premier League stellen Maresca nicht zufrieden. Der Trainer gab offen zu, dass es enttäuschend sei, vier Spiele in Folge nicht gewonnen zu haben.

„Wir wollen immer gewinnen, unabhängig vom Gegner. Natürlich ist es beschämend, dass wir in der Premier League vier Spiele hintereinander nicht gewinnen konnten.“

Gleichzeitig bewertete der Italiener die Situation in der Champions League positiv. City hat drei der ersten vier Spiele gewonnen und belegt den siebten Platz in der Tabelle.

Citys Hauptziel: Einzug unter die Top 8

Maresca möchte mit einem Sieg gegen Napoli den Erfolgskurs in der Champions League fortsetzen. Er betonte, dass es nicht nur um das Weiterkommen gehe, sondern darum, die Ligaphase unter den ersten acht zu beenden.

Nach dem aktuellen Format qualifizieren sich die ersten acht Teams direkt für das Achtelfinale. Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 müssen in einer Play-off-Runde zwei weitere Spiele bestreiten.

„Zuerst ist das Weiterkommen wichtig. Zweitens: Wenn wir nicht unter die besten acht kommen, müssen wir zwei zusätzliche Spiele bestreiten. Es ist immer wichtig, die Anzahl der Spiele zu minimieren. Deshalb ist unser Ziel, unter den ersten acht zu landen“, so Maresca.

Somit ist das Spiel gegen Napoli für Manchester City nicht nur ein Kampf um drei Punkte, sondern ein wichtiger Schritt in Richtung direktes Achtelfinale. Ob Husanov in der Startelf steht und auf welcher Position er spielt, wird auch für die usbekischen Fans von großem Interesse sein.