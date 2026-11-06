Enzo Maresca enthüllt Details zum intensiven Gespräch mit Donnarumma

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Enzo Maresca enthüllt Details zum intensiven Gespräch mit Donnarumma

Der Trainer von Manchester City, Enzo Maresca, gab bekannt, dass er vor dem Premier-League-Spiel gegen Nottingham Forest ein persönliches Gespräch mit dem Stammtorhüter Gianluigi Donnarumma geführt hat. Die groben Fehler des italienischen Torhüters in den letzten Pflichtspielen führten zu Gegentoren und lösten heftige Kritik bei Fans und Experten aus.Wie City Xtra berichtet, betonte der Cheftrainer, wie wichtig es sei, den erfahrenen Torhüter nicht unter psychischen Druck zu setzen und die Situation objektiv zu bewerten.

„Das Wichtigste ist, nicht in Fehlern zu verharren“: Marescas Statement

Der italienische Trainer äußerte sich zu dem Dialog mit seinem Landsmann wie folgt:

Fehler eingestehen:

  • „Ich habe mit Donnarumma gesprochen. Aber in manchen Situationen muss man das Thema nicht überbewerten, da die Spieler selbst sehr gut verstehen, wo sie Fehler gemacht haben, und diese auch eingestehen“; Nach vorne blicken:

  • „Die Hauptaufgabe besteht jetzt darin, nicht in diesem Misserfolg steckenzubleiben. Man muss das hinter sich lassen, sich nur auf die nächsten Spiele konzentrieren und nach vorne schauen“, sagte Maresca. Zahlen und Statistiken: Donnarummas Saisonbilanz

Die statistischen Daten des 27-jährigen Torhüters in dieser Saison verdeutlichen die Schwierigkeiten in der Defensive der „Citizens“:

Spiele und Gegentore:

  • Er absolvierte insgesamt 14 Spiele im Trikot von City in allen Wettbewerben und kassierte dabei 20 Gegentore ; Zu-Null-Spiele:

  • Der italienische Schlussmann konnte nur in 4 Partien seinen Kasten sauber halten. Nun wird Donnarumma im Spiel gegen Nottingham Forest antreten, um nach den richtigen Lehren aus seinen Fehlern das Vertrauen von Trainer und Fans zurückzugewinnen.

Endilikda Donnarumma «Nottingem Forest»ga qarshi bo‘ladigan uchrashuvda xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda murabbiy va muxlislar ishonchini qayta tiklash uchun maydonga tushadi.

Manchester CityEnzo MarescaGianluigi DonnarummaPremier LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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