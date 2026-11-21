Manchester Citykonnte im Heimspiel gegen Fulham eine Niederlage abwenden. Die Mannschaft von Enzo Maresca erreichte in einer schwierigen Partie ein Unentschieden. Der angeschlagene Abduqodir Husanov stand über die volle Distanz auf dem Platz und wurde vom Portal City Xtra mit 6,5 Punkten bewertet.

Manchester CityCheftrainer Enzo Maresca hatte vor der Begegnung angedeutet, dass der usbekische Verteidiger verletzt sei und sein Einsatz fraglich sei. Dennoch stand Husanov in der Startelf und absolvierte das gesamte Spiel.

Das Portal City Xtra, das über die Aktivitäten der „Citizens“ berichtet, bewertete die Leistung der Spieler und gab Husanov 6,5 Punkte. Obwohl die Publikation einige Fehler des usbekischen Spielers in der Defensive anmerkte, wurden seine Schnelligkeit und seine präzisen Pässe besonders hervorgehoben.

Husanovs Spiel: Schnelligkeit und präzise Pässe gewürdigt

Laut City Xtra agierte Husanov auf der rechten Seite der Verteidigung. In einer Szene gegen den gegnerischen Stürmer Munis hatte er Konzentrationsprobleme. Munis konnte ihn ausspielen und eine gefährliche Torchance kreieren.

Abgesehen von dieser Szene agierte der usbekische Fußballer in der Defensive jedoch recht souverän. Seine Schnelligkeit half seinen Teamkollegen, zudem spielte er präzise Pässe über verschiedene Distanzen, die die Stürmer in gefährliche Positionen vor dem gegnerischen Tor hätten bringen können.

Im Ergebnis wurden Husanovs Aktionen auf einer 10-Punkte-Skala mit 6,5 bewertet.

Wie wurden die Spieler von Manchester City bewertet?

Das Portal City Xtra bewertete die Leistungen der Spieler von Manchester City wie folgt:

Spieler Bewertung Gianluigi Donnarumma 6,5 Abduqodir Husanov 6,5 Rúben Dias 6,5 Marc Guéhi 6 Nico O'Reilly 6,5 Ayyoub Bouaddi 6 Elliot Anderson 7 Iliman Ndiaye 5,5 Phil Foden 6 Jérémy Doku 6 Erling Haaland 4 Rayan Cherki 6 Joško Gvardiol 6 Allan 6

Anderson der Beste, Haaland mit der niedrigsten Bewertung

Laut dem Portal erhielt Elliot Anderson die höchste Bewertung im Team. Mit 7 Punkten war er der am besten bewertete Spieler der Partie.

Obwohl Anderson in der ersten Halbzeit nicht voll überzeugen konnte, spielte er nach der Pause eine wichtige Rolle bei den Bemühungen von City, das Spiel zu drehen. Sein Tor half, den Ausgleich zu erzielen.

Die niedrigste Bewertung erhielt Erling Haaland. Der norwegische Stürmer kam nur auf 4 Punkte. City Xtra kritisierte, dass er eine Chance zum Ausgleich nicht nutzen konnte und eine Reihe guter Möglichkeiten vergab. Die Publikation erwähnte auch die Szene, in der sein Tor aberkannt wurde.

Ein schwieriges Spiel für die Schützlinge von Maresca

Den Bewertungen von City Xtra zufolge konnten einige Spieler von Manchester City in der ersten Halbzeit nicht die erwartete Leistung zeigen. Nach der Pause wurde das Team aktiver und versuchte, das Ergebnis zu ändern.

Für Husanov war dieses Spiel trotz der Zweifel an seiner Verletzung wichtig, da er volle Spielpraxis sammeln konnte. Obwohl der usbekische Verteidiger einige Fehler machte, versuchte er, seinem Team mit Schnelligkeit und Pässen zu helfen.