Fünf Tore auswärts und ein Viererpack-Benefiz: Wie die Roma bei Parma gewann
Am 12. Spieltag der italienischen Meisterschaft Roma erzielte auswärts fünf Tore gegen Parma und 1:5 feierte einen deutlichen Sieg. Im Stadion „Ennio Tardini“ erzielte der Torjäger der Römer, Malen einen Viererpack.
Das Spiel wurde in der 39. Minute durch einen präzisen Treffer von Malen eröffnet. Obwohl Elpege (54.) zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgleichen konnte, gehörten die folgenden Minuten der Roma: Malen traf noch dreimal (68., 77., 90.) ins gegnerische Tor, während zwischendurch Mora (71.) ebenfalls einen Treffer erzielte.
Situation in der Tabelle
Nach diesem Sieg erhöhte die von Gian Piero Gasperini trainierte Roma ihr Punktekonto auf 30 und kletterte in der Serie-A-Tabelle auf den 2. Platz, wobei sie den Tabellenführer Lazio (32 Punkte) verfolgt. Parma hingegen blieb mit 8 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz.
Statistiken
Parma
Roma
Endstand
1
5
Tore
Elpege (54.)
Malen (39., 68., 77., 90.), Mora (71.)
Platzierung / Punkte
17. Platz (8 Punkte)
2. Platz (30 Punkte)
Spielbericht und Aufstellung
Serie A. 12. Spieltag Parma — Roma 1:5 21. November, Ennio Tardini Tore: Elpege (54.) — Malen (39., 68., 77., 90.), Mora (71.)
Roma: Svilar, Mancini, Balerdi (Ndicka, 56.), Hermoso, Lulli (Wesley, 56.), Cristante, Koné, Molina (Koulierakis, 83.), Dybala (Soulé, 62.), Mora (Pisilli, 83.), Malen.
Was glauben Sie, welchen zusätzlichen Schwung geben Malens Viererpack und der hohe Auswärtssieg der Roma im Meisterschaftskampf gegen Lazio? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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