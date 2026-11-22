Am 12. Spieltag der italienischen Meisterschaft Roma erzielte auswärts fünf Tore gegen Parma und 1:5 feierte einen deutlichen Sieg. Im Stadion „Ennio Tardini“ erzielte der Torjäger der Römer, Malen einen Viererpack.

Das Spiel wurde in der 39. Minute durch einen präzisen Treffer von Malen eröffnet. Obwohl Elpege (54.) zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgleichen konnte, gehörten die folgenden Minuten der Roma: Malen traf noch dreimal (68., 77., 90.) ins gegnerische Tor, während zwischendurch Mora (71.) ebenfalls einen Treffer erzielte.