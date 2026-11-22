Der Cheftrainer der Roma, Gian Piero Gasperini, bewertete die Leistung seiner Mannschaft nach dem deutlichen Sieg (5:1) gegen Parma am 12. Spieltag der italienischen Serie A. Obwohl Donyell Malen einen Viererpack für die Römer erzielte, betonte der erfahrene Fachmann, dass das Endergebnis den tatsächlichen Spielverlauf nicht vollständig widerspiegele. Die Begegnung zwischen Parma und der Roma am 21. November endete mit einem hohen Auswärtssieg für die Gäste. Donyell Malen wurde zum Hauptakteur der Partie, indem er vier Tore erzielte. Auch Mario Hermoso trug sich in die Torschützenliste ein. Das einzige Tor für die Gastgeber erzielte Elfej. Auf den ersten Blick deutet das 5:1-Ergebnis auf eine absolute Dominanz der Roma hin. Doch laut Gasperini war das Spiel deutlich schwieriger als erwartet. „Das Ergebnis spiegelt nicht wider, wie schwer das Spiel war“ Gasperini machte keinen Hehl daraus, dass er mit dem Sieg zufrieden war. Gleichzeitig lobte er die Anfangsphase des Gegners und betonte, dass Parma gut vorbereitet in die Partie gegangen sei.

„Ich bin sehr zufrieden. Wenn Spieler zu ihren Nationalmannschaften reisen und erst in letzter Minute zum Verein zurückkehren, gibt es immer Unsicherheiten. Wir mussten dort weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Das Ergebnis spiegelt nicht wider, wie hart umkämpft das Spiel war. Parma wollte den Sieg unbedingt und war in guter sportlicher Verfassung. Sie begannen das Spiel gut, dann änderte sich der Verlauf. Es war ein ziemlich ausgeglichenes Duell, auch wenn das Ergebnis das nicht zeigt“, sagte der Trainer. Tatsächlich ist die Rückkehr der Spieler nach den Länderspielpausen und die kurze Vorbereitungszeit auf die Ligaspiele eine besondere Herausforderung für die Trainer. Auch Gasperini merkte an, dass er von seiner Mannschaft die Konstanz der vorangegangenen Spiele erwartet hatte. „Schwierigkeitenzu überwinden, dafür reicht unser Wille“ Der Roma-Coach betonte, dass neben dem mannschaftlichen Zusammenspiel auch die individuelle Klasse im Fußball eine wichtige Rolle spielt. Seiner Meinung nach muss sich das Team ständig weiterentwickeln und auch in unerwarteten Situationen die richtige Reaktion zeigen.