Hansi Flick analysiert die Stärken des Gegners vor dem Topspiel gegen PSG

·54·Sport
Hansi Flick analysiert die Stärken des Gegners vor dem Topspiel gegen PSG

Im Rahmen des 3. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League treffen heute, am Dienstagabend, dem 20. Oktober 2026, zwei Giganten des Kontinents — Paris Saint-Germain und der katalanische Klub FC Barcelona in einem kompromisslosen Duell in Paris aufeinander.

Vor diesem Spitzenspiel äußerte sich der Cheftrainer des FC Barcelona, Hansi-Dieter Flick, zum Spielstil der Franzosen, ihren taktischen Vorzügen sowie der Kompetenz seines Kollegen Luis Enrique. Das renommierte Medium Yahoo veröffentlichte das hohe Lob des deutschen Trainers für den Gegner.

„Fantastisches Spiel und flexibles System“: Flicks Anerkennung

Hansi Flick würdigte die jüngste Entwicklung von PSG besonders und betonte, dass die Pariser modernen Fußball zeigen:

  • Enriques Kompetenz: „Die Mannschaft unter der Leitung von Luis Enrique spielt wirklich fantastischen Fußball. Ich kann ohne Zögern sagen, dass er heute einer der besten Trainer der Welt ist;

  • Hohes Tempo und Pressing: Mir gefällt ihr hohes Tempo auf dem Platz, ihr aggressives Pressing, die freie Rotation der Spieler auf ihren Positionen und die Flexibilität des Gesamtsystems sehr;

  • Höchstes Niveau: Auf diesem höchsten Niveau zeigen sie einfach ein perfektes Spiel. Enrique hat mit dieser Mannschaft eine wirklich fantastische Arbeit geleistet“, betonte Flick.

Vor dem Duell: 100-Prozent-Bilanz und Revanchegedanken

Dieses Aufeinandertreffen ist nicht nur taktisch, sondern auch für die Tabellenführung von prinzipieller Bedeutung:

  • Hundertprozentige Ausbeute: Beide Teams sind perfekt in die aktuelle Champions-League-Saison gestartet – sie haben in den ersten zwei Runden jeweils 6 Punkte gesammelt und führen die Tabelle an;

  • Rechnung aus der Vergangenheit: Das letzte offizielle Aufeinandertreffen der Teams fand im Januar 2025 in Spanien statt. In diesem dramatischen Spiel gewann der französische Klub auswärts mit 2:1;

  • Prüfung in Paris: Dieses Spiel wird für den FC Barcelona die ernsteste Prüfung, um sowohl Revanche für jene Niederlage zu nehmen als auch die Siegesserie von 11 Spielen fortzusetzen.

Das Duell im Pariser Stadion Parc des Princes verspricht, das zweifellos interessanteste und spektakulärste Ereignis des 3. Spieltags der UCL zu werden.

Paris Saint-GermainFC BarcelonaChampions LeagueHansi FlickFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wie bewertete Flick den 4:1-Sieg von Barcelona in Istanbul?Wie bewertete Flick den 4:1-Sieg von Barcelona in Istanbul?14 Oktober 14:01„Musste der Flug 30.000 Kilometer weit sein?“ — Scharfe Kritik vom Barcelona-Coach„Musste der Flug 30.000 Kilometer weit sein?“ — Scharfe Kritik vom Barcelona-Coach10 Oktober 12:27Flick gibt Kader gegen Sevilla bekannt: Szczęsny, Pedri, Yamal und wer noch?Flick gibt Kader gegen Sevilla bekannt: Szczęsny, Pedri, Yamal und wer noch?19 September 18:10Ist Flick wütend? Wen kritisierte der Trainer nach dem 9-Tore-ThrillerIst Flick wütend? Wen kritisierte der Trainer nach dem 9-Tore-Thriller17 September 11:46„Kein Schweigen mehr!“: Barcelona gibt seine Wahl für den Ballon d'Or bekannt„Kein Schweigen mehr!“: Barcelona gibt seine Wahl für den Ballon d'Or bekannt12 September 06:36„Er ist weltweit konkurrenzlos!“: Flick enthüllt Rodrís wahre Stärke nach seinem Wechsel zu Barcelona„Er ist weltweit konkurrenzlos!“: Flick enthüllt Rodrís wahre Stärke nach seinem Wechsel zu Barcelona19 August 11:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg