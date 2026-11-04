Hansi Flick spricht über den 3:0-Sieg gegen Aston Villa

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Hansi Flick spricht über den 3:0-Sieg gegen Aston Villa

Am 4. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League besiegte der FC Barcelona zu Hause den englischen Verein Aston Villamit einem deutlichen 3:0. Nach dem Spiel lobte der Cheftrainer der Katalanen, Hansi Flick, im Interview mit Barca Universal die defensive Disziplin und den mannschaftlichen Zusammenhalt.

Doppelpack von Raphinha und eine stabile Defensive

Lamine Yamal und der formstarke Raphinha Dias sicherten den Katalanen mit ihren Toren die wichtigen drei Punkte. Der deutsche Trainer hob jedoch noch mehr als den Sieg die Tatsache hervor, dass die Mannschaft kein Gegentor kassiert hat:

„Ich bin sehr zufrieden damit, wie wir gegen einen wirklich starken Gegner verteidigt haben. Die Mannschaft stand sehr kompakt, alle Spieler haben sich aktiv in der Defensivphase eingebracht. Das ist das Wichtigste. Wir sind stolz. Ein sehr gutes Ergebnis, aber der Weg ist noch lang und wir müssen uns weiterentwickeln.“

Hansi Flick

Details zum Spiel FC Barcelona – Aston Villa (3:0)

Statistiken

FC Barcelona

Aston Villa

Endergebnis

3

0

Torschützen

Raphinha Dias (Doppelpack),

Lamine Yamal (1 Tor)

Wettbewerbsphase

UEFA Champions League 2026/27 Ligaphase, 4. Spieltag

UEFA Champions League 2026/27 Ligaphase, 4. Spieltag

Tabellenplatz

2. Platz (9 Punkte)

Unter den Spitzenreitern (9 Punkte)

Defensivleistung

Zu Null (Clean Sheet)

3 Gegentore

Kampf um die Tabellenspitze

Nach diesem deutlichen Sieg erreicht der FC Barcelona in der Ligaphase der Champions League 9 Punkte und belegt aufgrund der Tordifferenz den 2. Platz. Trotz der Niederlage gehört auch Aston Villa, das zuvor mehrere Siege in Folge feierte, mit 9 Punkten weiterhin zur Spitzengruppe des Wettbewerbs.

Glauben Sie, dass der FC Barcelona unter Hansi Flick in dieser Saison der Topfavorit auf den Gewinn der Champions League ist?

Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie die Details dieses glanzvollen Sieges von Barcelona mit anderen Fußballfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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