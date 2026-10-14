Wie bewertete Flick den 4:1-Sieg von Barcelona in Istanbul?

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Wie bewertete Flick den 4:1-Sieg von Barcelona in Istanbul?

Im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League war der katalanische FC Barcelona im hitzigen Stadion von Istanbul zu Gast bei Galatasaray und siegte deutlich mit 4:1. Nach der Begegnung gab der Cheftrainer der „Blaugrana“, Hansi Flick, der renommierten spanischen Zeitung AS ein Interview und teilte seine Eindrücke von der schwierigen Partie.

Der deutsche Fachmann würdigte die kämpferische Einstellung seines Teams, betonte jedoch offen, dass an einigen Defiziten und den Entscheidungen im Angriff gearbeitet werden müsse.

Hansi Flick: „In einer solchen Atmosphäre zu gewinnen, ist immer kompliziert“

Der Trainer des FC Barcelona merkte an, dass das Duell in Istanbul wie erwartet unter großem Druck und hoher Intensität stattfand:

  • Willensstarkes Comeback: „Wir haben gut gespielt, aber es war keineswegs einfach. Der Gegner hatte eine gute Gelegenheit, nutzte diese und ging in Führung. Doch unsere Mannschaft hat darauf angemessen reagiert und das Spiel wieder unter Kontrolle gebracht“, sagte Flick.

  • Probleme im Angriff: Trotz des Sieges sprach der Trainer auch die Schwachstellen an: „In der Champions Leagueist jedes Spiel extrem hart. Manchmal haben wir Fehler bei den letzten Entscheidungen in der offensiven Zone gemacht“.

  • Den Druck überwinden: Flick hob hervor, dass die Katalanen trotz der schwierigen Atmosphäre, die die Fans von Galatasaray erzeugten, wichtige 3 Punkte mitnehmen konnten.

Spielverlauf: Von 0:1 auf 4:1

Obwohl das Aufeinandertreffen in der Türkei mit einer aktiven Phase der Gastgeber begann, dominierte der FC Barcelona das Spielgeschehen:

  • Das Tor der Gastgeber: In der 28. Minute eröffnete Aleksey Batrakov für Galatasaray den Torreigen und versetzte das Stadion in Ekstase;

  • Die Antwort derKatalanen: Nach dem Gegentreffer übernahm der FC Barcelona die Initiative und erzielte vier Tore in Folge;

  • Torschützen: Die Siegtreffer erzielten João Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon und Karim Adeyemi.

Dieser deutliche Auswärtssieg ermöglicht es dem FC Barcelona, seine Position in der Champions-League-Tabelle weiter zu festigen und seine Ambitionen im Turnier deutlich zu unterstreichen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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