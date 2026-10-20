Die usbekische Nationalmannschaft unter Fabio Cannavaro trifft auf Russland

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Die usbekische Nationalmannschaft unter Fabio Cannavaro trifft auf Russland

Die usbekische Nationalmannschaft wird im Rahmen der offiziellen FIFA-Länderspieltage im November gegen einen starken Gegner antreten. Laut offiziellen Angaben des usbekischen Fußballverbandes (UFA) werden unsere Landsleute im eigenen Land gegen die russische Nationalmannschaft ein Freundschaftsspiel bestreiten.

Für unsere Nationalmannschaft unter der Leitung der Fußballlegende Fabio Cannavaro wird dieses Duell zu einem der wichtigsten Tests, um die eigene Stärke zu prüfen und den Kader auf ein neues Niveau zu heben.

Wann und wo findet das Spiel statt?

Die wichtigsten Details zu diesem mit Spannung erwarteten Spitzenspiel wurden bestätigt:

  • Datum: 12. November 2026;

  • Spielort: Das historische Zentralstadion Pakhtakor in Taschkent;

  • Status: Internationales Freundschaftsspiel (wichtig für FIFA-Weltranglistenpunkte);

  • Teilnehmer: Usbekistan gegen Russland.

Cannavaros Taktik und die Hauptaufgaben des Teams

Für die usbekische Nationalmannschaft, die unter dem italienischen Experten ihren Spielstil weiterentwickelt, umfasst das Spiel gegen Russland mehrere wichtige Aspekte:

  • Test gegen einen starken Gegner: Das Duell gegen die technisch und physisch starke russische Auswahl ermöglicht es Cannavaro, die Stärken und Schwächen des Kaders umfassend zu analysieren;

  • Faktor Fans: Es wird erwartet, dass die Tribünen des Pakhtakor-Stadions in der Hauptstadt voll besetzt sein werden und in Taschkent eine echte Fußballfeststimmung herrscht;

  • Ranking und Vorbereitung: Dieses Testspiel ist ein entscheidender Schritt, um das Selbstvertrauen der Nationalmannschaft auf internationaler Bühne zu stärken und sich optimal auf die kommenden offiziellen Qualifikationsspiele vorzubereiten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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