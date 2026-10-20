Die usbekische Nationalmannschaft wird im Rahmen der offiziellen FIFA-Länderspieltage im November gegen einen starken Gegner antreten. Laut offiziellen Angaben des usbekischen Fußballverbandes (UFA) werden unsere Landsleute im eigenen Land gegen die russische Nationalmannschaft ein Freundschaftsspiel bestreiten.

Für unsere Nationalmannschaft unter der Leitung der Fußballlegende Fabio Cannavaro wird dieses Duell zu einem der wichtigsten Tests, um die eigene Stärke zu prüfen und den Kader auf ein neues Niveau zu heben.

Wann und wo findet das Spiel statt?

Die wichtigsten Details zu diesem mit Spannung erwarteten Spitzenspiel wurden bestätigt:

Datum: 12. November 2026;

Spielort: Das historische Zentralstadion Pakhtakor in Taschkent ;

Status: Internationales Freundschaftsspiel (wichtig für FIFA-Weltranglistenpunkte);

Teilnehmer: Usbekistan gegen Russland.

Cannavaros Taktik und die Hauptaufgaben des Teams

Für die usbekische Nationalmannschaft, die unter dem italienischen Experten ihren Spielstil weiterentwickelt, umfasst das Spiel gegen Russland mehrere wichtige Aspekte: