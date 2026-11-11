Usbekistan gegen Russland: Alle wichtigen Details vor dem Freundschaftsspiel in Taschkent

Morgen, am 12. November, bestreitet die usbekische Nationalmannschaft ein prestigeträchtiges Freundschaftsspiel gegen Russland. Vor dem Spiel fand eine offizielle Sitzung zu organisatorischen Fragen statt, bei der sich beide Seiten auf die wichtigsten Rahmenbedingungen einigten.

Trikotfarben und Schiedsrichtergespann

Wie bekannt wurde, werden die Spieler der usbekischen Nationalmannschaft in diesem wichtigen Duell in komplett weißen Trikotsauflaufen, während der Torhüter in einem auffälligen gelben Trikot spielen wird. Die russische Nationalmannschaft, die als Gast antritt, wird in ihren traditionellen roten Trikots spielen.

Die offiziellen Spieloffiziellen wurden ebenfalls bestätigt. Demnach wird das Freundschaftsspiel von einem Schiedsrichtergespann aus dem benachbarten Tadschikistan geleitet: