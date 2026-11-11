Usbekistan gegen Russland: Alle wichtigen Details vor dem Freundschaftsspiel in Taschkent

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Usbekistan gegen Russland: Alle wichtigen Details vor dem Freundschaftsspiel in Taschkent

Morgen, am 12. November, bestreitet die usbekische Nationalmannschaft ein prestigeträchtiges Freundschaftsspiel gegen Russland. Vor dem Spiel fand eine offizielle Sitzung zu organisatorischen Fragen statt, bei der sich beide Seiten auf die wichtigsten Rahmenbedingungen einigten.

Trikotfarben und Schiedsrichtergespann

Wie bekannt wurde, werden die Spieler der usbekischen Nationalmannschaft in diesem wichtigen Duell in komplett weißen Trikotsauflaufen, während der Torhüter in einem auffälligen gelben Trikot spielen wird. Die russische Nationalmannschaft, die als Gast antritt, wird in ihren traditionellen roten Trikots spielen.

Die offiziellen Spieloffiziellen wurden ebenfalls bestätigt. Demnach wird das Freundschaftsspiel von einem Schiedsrichtergespann aus dem benachbarten Tadschikistan geleitet:

  • Schiedsrichter: FIFA-Referee Gumurodi Sa’dullo

  • Assistenten: Hasan Karimov und Farhod Quralov

Spielparameter und Details

Offizielle Informationen und Kennzahlen

Datum und Uhrzeit des Spiels

12. November, Anpfiff um 20:00 Uhr

Austragungsort

Zentralstadion «Paxtakor» in Taschkent

Trikot Usbekistan

Komplett weiß, Torhüter in Gelb

Trikot Russland

Rote Trikots

Neuigkeiten zum Cheftrainer

Die usbekische Nationalmannschaft wird von Fabio Cannavaro trainiert

Zuschaueraufkommen

Nach Angaben des Russischen Fußballverbandes werden etwa 1000 russische Fans erwartet

«Jedes Duell zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland sorgt für großes Interesse und unvergessliche Momente bei den Fans.»

Kader-Updates und Fan-Besuch

Vor dem anstehenden Spiel gibt es auch einige Neuigkeiten zum Kader unserer Nationalmannschaft. Es wurde bekannt gegeben, dass der bei den Fans beliebte Verteidiger Abduqodir Husanov nicht für dieses Trainingslager nominiert wurde.

Zudem teilte der Russische Fußballverband mit, dass etwa 1000 Fans aus Russland anreisen werden, um das spannende Spiel in Taschkent live im Stadion zu verfolgen.

Was glauben Sie, welches Ergebnis wird die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung von Fabio Cannavaro in diesem Freundschaftsspiel gegen Russland erzielen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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