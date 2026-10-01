Die usbekische Nationalmannschaft führt gegen Syrien deutlich (Video)

·17·Sport
Die usbekische Nationalmannschaft führt gegen Syrien deutlich (Video)

Im zentralen Pakhtakor-Stadion in Taschkent trifft die usbekische Fußballnationalmannschaft im Rahmen eines internationalen Freundschaftsspiels auf Syrien. In der Begegnung, die um 19:00 Uhr in der Hauptstadt angepfiffen wurde, zeigen unsere Landsleute absolute Dominanz und ein souveränes Spiel.

Bis zur 57. Minute des Spiels haben unsere Vertreter einen deutlichen Spielstand auf der Anzeigetafel verbucht — 3:0 .

Angriffsfußball und zwei Tore in der ersten Halbzeit

Unsere Nationalmannschaft übernahm von Beginn an die Initiative und erarbeitete sich nacheinander gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor:

  • 27. Minute | 1:0: Nach einem präzisen Zuspiel von Husayn Norchaev erzielte Mittelfeldspieler Sherzod Esanov den Führungstreffer.

  • 45. Minute | 2:0: In der letzten Minute der ersten Halbzeit Akmal Mozgovoy ließ den gegnerischen Torhüter mit einem präzisen Fernschuss chancenlos und baute die Führung unseres Teams aus.

Schnelles Tor in der zweiten Halbzeit: Das Duo Fayzullaev und Norchaev

Obwohl die Syrer zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich drei Wechsel vornahmen, erhöhten unsere Vertreter den Druck weiter:

  • 49. Minute | 3:0: Stürmer Husayn Norchaev verwandelte ein gekonntes Zuspiel von einem der Teamführer, Abbos Fayzullaev, zum Tor. Damit hat Norchaev ein Tor und eine Vorlage auf seinem Konto.

Spieldetails und Aufstellungen:

  • Usbekistan — Syrien 3:0 (Stand: 57. Minute)

  • Tore: Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchaev (49).

  • Schiedsrichter: Sayyodjon Zayniddinov

  • Gelbe Karte: Mahmoud Al-Aswad (11).

Aufstellung der usbekischen Nationalmannschaft:

Abduvohid Nematov, Abdukodir Khusanov, Behruz Karimov, Jahongir Urozov, Akmal Mozgovoy, Odil Khamrobekov, Aziz Amonov, Husayn Norchaev, Abbos Fayzullaev, Sherzod Esanov, Makhmud Makhamadjonov.

Aufstellung der syrischen Nationalmannschaft:

Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Aiham Hanz Ousou, Abdullah Al-Shami, Jan Yahya Mustafa, Mahmoud Al-Aswad (Elmar Abraham, 46), Mohammad Osman, Ahmad Yasin Al-Dali (Zakaria Hannan, 46), Johannes Danho, Noah Leon, Alaa Al-Din Yasin Al-Dali (Mohammad Al-Hallaq, 46).

In diesen Minuten läuft ein hochintensives Spiel auf dem Platz, bei dem unsere Nationalmannschaft die volle Kontrolle behält und dem Gegner keine Chance lässt.

Usbekische FußballnationalmannschaftSyrische FußballnationalmannschaftPakhtakor-StadionTaschkentInternationales Freundschaftsspiel
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mut bewies, Infantino beeindruckt: Er bewertet das Abschneiden Usbekistans bei der WM 2026Mut bewies, Infantino beeindruckt: Er bewertet das Abschneiden Usbekistans bei der WM 2026Heute 11:46Von Husanov bis Shomurodov: Der Kader der usbekischen Nationalmannschaft wurde bekannt gegebenVon Husanov bis Shomurodov: Der Kader der usbekischen Nationalmannschaft wurde bekannt gegeben20 September 15:57Qualifikation für den AFC U-20 Asien-Cup: Usbekistan U-20 besiegt Syrien mit 3:0Qualifikation für den AFC U-20 Asien-Cup: Usbekistan U-20 besiegt Syrien mit 3:06 September 22:40Usbekistan steigt in der aktualisierten FIFA-Weltrangliste auf – Sieg gegen den Iran, Platz 59Usbekistan steigt in der aktualisierten FIFA-Weltrangliste auf – Sieg gegen den Iran, Platz 5925 September 07:13Cannavaro spricht offen über Mängel nach dem Iran-Sieg: Auch ein Problem mit SchomurodowCannavaro spricht offen über Mängel nach dem Iran-Sieg: Auch ein Problem mit SchomurodowGestern 19:24Usbekistan U-20 startet mit Sieg in die U-20 Asienmeisterschaft-Qualifikation: Bangladesch besiegtUsbekistan U-20 startet mit Sieg in die U-20 Asienmeisterschaft-Qualifikation: Bangladesch besiegt31 August 22:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov