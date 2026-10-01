Im zentralen Pakhtakor-Stadion in Taschkent trifft die usbekische Fußballnationalmannschaft im Rahmen eines internationalen Freundschaftsspiels auf Syrien. In der Begegnung, die um 19:00 Uhr in der Hauptstadt angepfiffen wurde, zeigen unsere Landsleute absolute Dominanz und ein souveränes Spiel.

Bis zur 57. Minute des Spiels haben unsere Vertreter einen deutlichen Spielstand auf der Anzeigetafel verbucht — 3:0 .

Angriffsfußball und zwei Tore in der ersten Halbzeit

Unsere Nationalmannschaft übernahm von Beginn an die Initiative und erarbeitete sich nacheinander gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor:

27. Minute | 1:0: Nach einem präzisen Zuspiel von Husayn Norchaev erzielte Mittelfeldspieler Sherzod Esanov den Führungstreffer.

45. Minute | 2:0: In der letzten Minute der ersten Halbzeit Akmal Mozgovoy ließ den gegnerischen Torhüter mit einem präzisen Fernschuss chancenlos und baute die Führung unseres Teams aus.

Schnelles Tor in der zweiten Halbzeit: Das Duo Fayzullaev und Norchaev

Obwohl die Syrer zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich drei Wechsel vornahmen, erhöhten unsere Vertreter den Druck weiter:

49. Minute | 3:0: Stürmer Husayn Norchaev verwandelte ein gekonntes Zuspiel von einem der Teamführer, Abbos Fayzullaev, zum Tor. Damit hat Norchaev ein Tor und eine Vorlage auf seinem Konto.

Spieldetails und Aufstellungen:

Usbekistan — Syrien 3:0 (Stand: 57. Minute)

Tore: Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchaev (49).

Schiedsrichter: Sayyodjon Zayniddinov

Gelbe Karte: Mahmoud Al-Aswad (11).

Aufstellung der usbekischen Nationalmannschaft:

Abduvohid Nematov, Abdukodir Khusanov, Behruz Karimov, Jahongir Urozov, Akmal Mozgovoy, Odil Khamrobekov, Aziz Amonov, Husayn Norchaev, Abbos Fayzullaev, Sherzod Esanov, Makhmud Makhamadjonov.

Aufstellung der syrischen Nationalmannschaft:

Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Aiham Hanz Ousou, Abdullah Al-Shami, Jan Yahya Mustafa, Mahmoud Al-Aswad (Elmar Abraham, 46), Mohammad Osman, Ahmad Yasin Al-Dali (Zakaria Hannan, 46), Johannes Danho, Noah Leon, Alaa Al-Din Yasin Al-Dali (Mohammad Al-Hallaq, 46).

In diesen Minuten läuft ein hochintensives Spiel auf dem Platz, bei dem unsere Nationalmannschaft die volle Kontrolle behält und dem Gegner keine Chance lässt.