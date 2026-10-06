Fabio Cannavaro nach dem Spiel gegen Südkorea: Was ändert sich in Usbekistan?

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro, verbarg nach dem Freundschaftsspiel gegen Südkorea seine Enttäuschung über das Ergebnis nicht. Für den italienischen Experten war jedoch der Aspekt, wie das Team gegen einen starken Gegner auftrat, wichtiger als das Endergebnis.

Cannavaro sprach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel über die Chancen, die Usbekistan gegen Korea herausgespielt hat, die gefährlichen Angriffe des Gegners, die neue Phase des Teams nach der Weltmeisterschaft und die Möglichkeiten, die jungen Spielern geboten werden.

„Wir sind enttäuscht vom Ergebnis, aber...“

Nach Ansicht von Cannavaro war das Spiel gegen die Republik Korea ein ernsthafter Test für Usbekistan.

Der Trainer betonte, dass er seinem Team die Aufgabe gestellt habe, dem starken Gegner so viele Schwierigkeiten wie möglich zu bereiten. Seinen Worten zufolge versuchten die Spieler, diese Aufgabe in beiden Halbzeiten des Spiels würdig zu erfüllen.

„Es war ein sehr gutes Spiel. Was das Ergebnis betrifft, sind wir natürlich enttäuscht, aber in Bezug auf die Spielqualität hat unsere Mannschaft eine ordentliche Leistung gezeigt.“

Cannavaro merkte an, dass gerade in Duellen gegen starke Gegner kleine Details von entscheidender Bedeutung sind.

Das bedeutet, dass es trotz einer guten Leistung Usbekistans wichtig ist, die gegen einen Gegner auf internationalem Niveau erspielten Chancen zu nutzen und kleinste Fehler zu minimieren.

Usbekistan erspielte sich viele Chancen vor dem koreanischen Tor

Cannavaro nannte die herausgespielten Torchancen als einen der wichtigsten positiven Aspekte im Spiel seines Teams.

Er sagte, er habe von den Spielern vor allem gefordert, mit Selbstvertrauen auf das Feld zu gehen. Denn es ist nicht einfach, gegen ein Team wie die Republik Korea auf dessen Platz zu spielen.

Für einen Sieg müssen Faktoren wie hohe Intensität, aktive Bewegung und Ballkontrolle gleichzeitig funktionieren.

Cannavaro betonte, dass Usbekistan einen Teil dieser Aspekte in der Praxis zeigen konnte.

Insbesondere organisierte das Team eine Reihe gefährlicher Angriffe. Der Trainer hob hervor, dass der gegnerische Torhüter mehrmals wichtige Paraden zeigte.

Gleichzeitig wies Cannavaro auf die Anzahl der präzisen Schüsse Koreas hin und betonte, dass der Gegner nur zweimal ernsthafte Gefahr erzeugte.

Dies bedeutet aus Sicht des Trainers, dass Usbekistan auch in der Defensive die Möglichkeiten des Gegners einschränken konnte.

Das Hauptproblem: Die Chancenverwertung

Das Spiel gegen Korea zeigte für Cannavaro eine weitere wichtige Schlussfolgerung: Ein gutes Spiel allein ist nicht immer eine Garantie für ein Ergebnis.

Die usbekischen Spieler erspielten sich Situationen, konnten daraus aber kein Endergebnis erzielen. Die wichtigen Paraden des gegnerischen Torhüters spielten dabei ebenfalls eine große Rolle.

Im Fußball gibt es Situationen, in denen das Schicksal des gesamten Spiels durch einen präzisen Schuss, eine Parade oder einen kleinen Fehler entschieden werden kann, egal wie gut das Team agiert.

Cannavaro betonte genau diesen Punkt: In Duellen gegen starke Gegner entscheiden kleine Unterschiede über das Endergebnis.

„Trotzdem ist das Fußball. Wir werden auch in Zukunft nach Wegen suchen, unser Team weiterzuentwickeln und zu verbessern.“

Nach der Weltmeisterschaft hat eine neue Phase begonnen

Cannavaro sprach auf der Pressekonferenz auch offen über wichtige Veränderungen in der usbekischen Nationalmannschaft.

Der italienische Experte teilte mit, dass nach seiner Ernennung bis zur Weltmeisterschaft auf große Veränderungen im Kader verzichtet wurde.

Der Grund für diese Entscheidung ist verständlich: Das Ticket für die Weltmeisterschaft wurde von dem Team gewonnen, das unter der Leitung des vorherigen Trainers geformt wurde.

Deshalb entschied sich Cannavaro zunächst dafür, das bestehende System nicht zu stören und die bisherige Arbeit fortzusetzen.

Doch nach der Weltmeisterschaft hat sich die Situation geändert.

Nun beginnt eine neue Phase in der Nationalmannschaft.

Türen öffnen sich für junge Spieler

Cannavaro betonte, dass nach der Weltmeisterschaft bestimmte Veränderungen im Team vorgenommen werden.

Einer der wichtigsten Schwerpunkte ist es, jungen Spielern mehr Möglichkeiten zu geben.

Dieser Prozess ist keine zufällige Entscheidung. Der Trainer merkte an, dass der usbekische Fußballverband dem Jugendfußball große Aufmerksamkeit schenkt und ernsthaft in diesen Bereich investiert.

Die Entwicklung der Infrastruktur und die Schaffung notwendiger Bedingungen für die Spieler sind auch für die Zukunft der Nationalmannschaft ein wichtiger Faktor.

Aus diesem Grund hat sich Cannavaro für den Weg entschieden, das Team schrittweise zu erneuern.

Das Hauptziel hierbei ist eher auf eine langfristige Perspektive ausgerichtet als auf das Ergebnis von ein oder zwei Spielen.

Welche Philosophie baut Cannavaro für den usbekischen Fußball auf?

Aus den Aussagen des italienischen Experten geht hervor, dass er sich in der Nationalmannschaft nicht nur auf das Ergebnis konzentriert, sondern auch auf die Formung einer bestimmten Fußballphilosophie.

Hohe Intensität, aktive Bewegung, Ballkontrolle, keine Angst vor starken Gegnern und das Selbstvertrauen der Spieler – das sind die Hauptbegriffe, die Cannavaro erwähnte.

Dazu kommt die schrittweise Einbindung junger Spieler.

Das Spiel gegen Korea diente als wichtige Erfahrung in diesem Prozess. Denn die jungen Spieler hatten die Möglichkeit, gegen ein starkes asiatisches Team anzutreten und ein Fußballumfeld auf hohem Niveau zu spüren.

Ein Spiel, bei dem der Prozess wichtiger als das Ergebnis war

Nach dem Spiel gegen Korea ist Cannavaros wichtigstes Fazit klar: Usbekistan hat noch Aspekte, die verbessert werden müssen, aber das Team ist dabei, seine Richtung zu finden.

Viele Situationen gegen einen starken Gegner zu kreieren, ist ein positives Zeichen. Doch diese zu nutzen, in der entscheidenden Phase des Spiels die Ruhe zu bewahren und kleine Fehler zu reduzieren, ist der nächste Schritt.

In einer Zeit, in der nach der Weltmeisterschaft eine neue Ära in der Nationalmannschaft begonnen hat, wählt Cannavaro den Weg, jungen Spielern Chancen zu geben und das bestehende Team schrittweise zu erneuern.

Das Wichtigste ist, dass diese Veränderungen möglicherweise nicht über Nacht Ergebnisse liefern. Aber das Spiel gegen Korea hat in gewissem Maße gezeigt, wie das usbekische Team, das Cannavaro aufbauen möchte, aussehen wird.

Die Hauptaufgabe besteht nun darin, die erspielten Chancen in Tore umzuwandeln, das Selbstvertrauen in Spielen gegen starke Gegner zu bewahren und die junge Generation zur Hauptkraft der Nationalmannschaft zu machen.

Wenn die von Cannavaro genannte einheitliche Philosophie konsequent geformt wird, kann die heutige Niederlage oder das glücklose Ergebnis zu einer wichtigen Lektion für die großen Ziele von morgen werden.