Die Weltmeisterschaft 2026 auf den grünen Rasen der USA, Mexikos und Kanadas wurde mit goldenen Buchstaben in die Annalen des usbekischen Fußballs eingetragen. Der Präsident des Weltfußballverbandes (FIFA), Gianni Infantino, äußerte sich warm und aufrichtig zum Debüt der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft.

Auf die Frage an den Chef des Weltfußballverbandes, ob er die Spiele Usbekistans bei der Weltmeisterschaft verfolgt habe und was ihn am meisten beeindruckt habe, verbarg Infantino als Experte und Fan seine Bewunderung nicht.

„Der größte Eindruck war, dass die Spieler mit ganzem Herzen auf dem Platz standen“

Der FIFA-Präsident betonte, dass die Hingabe der usbekischen Spieler auf dem Platz über jedem Ergebnis stand:

„Ja, natürlich habe ich die Spiele verfolgt und das auch dem Präsidenten des Landes gesagt. Was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass die Spieler mit ganzem Herzen auf dem Platz standen. Es war ihre erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Wissen Sie, das ist eine völlig andere Erfahrung, ein ganz neues Niveau. Man ist von den Ereignissen überwältigt, aber sie haben wirklich sehr gut gespielt. Das Spiel gegen Kolumbien... Sie hielten das Unentschieden, kassierten aber in den letzten Minuten ein Gegentor. Aber das ist nicht so wichtig, denn sie haben das ganze Land stolz gemacht. Bei der Weltmeisterschaft spielen sehr viele Mannschaften, aber Usbekistan hat mit ganzem Herzen gespielt. Und das ist eigentlich das Wichtigste.“

Historischer Schritt: Der Weg der Cannavaro-Schützlinge bei der WM

Der berühmte italienische Experte Fabio Cannavaro unter dessen Leitung die usbekische Nationalmannschaft zum ersten Mal in der Geschichte die Endrunde der Weltmeisterschaft erreichte, bestritt schwierige Spiele in der Gruppe K, in der auch starke Gegner vertreten waren:

Kolumbien — Usbekistan 3:1: Das Debütspiel fand im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt statt. Unsere Landsleute leisteten dem Welt-Giganten bis zum Ende des Spiels würdigen Widerstand und ernteten den Applaus der Fans.

Portugal — Usbekistan 5:0: In der zweiten Runde zahlte sich die enorme Erfahrung der Portugiesen, die zu den Top-Favoriten des Turniers zählten, aus.

Kongo — Usbekistan 3:1: Im letzten dramatischen Spiel der Gruppe hatten die Gegner die Nase vorn, und unsere Nationalmannschaft verabschiedete sich vom Turnier, ohne Punkte sammeln zu können.

Weltweite Anerkennung: Schomurodow und Hussanow im Fokus der Welt

Obwohl die Mannschaft den Einzug in die K.o.-Runde nicht schaffte, trugen sich die Vertreter Usbekistans in die Statistiken und Rekorde der Weltmeisterschaft ein:

Schomurodows Meisterwerk: Der Kapitän und Torschützenkönig der Nationalmannschaft Eldor Schomurodow erzielte ein Tor, das offiziell als eines der zwei schönsten Tore der gesamten Weltmeisterschaft anerkannt wurde.

Hussanows Rekordgeschwindigkeit: Der absolute Anführer der Verteidigungslinie Abduqodir Hussanow festigte seinen Platz unter den schnellsten Verteidigern der Weltmeisterschaft und zog die Aufmerksamkeit großer Scouts auf sich.

Entdeckung neuer Namen: Die Weltmeisterschaft fungierte als riesiges Sprungbrett, um der internationalen Fußballgemeinschaft und den großen Vereinen einige weitere junge und talentierte usbekische Spieler zu präsentieren.

Die Teilnahme Usbekistans an der Weltmeisterschaft 2026 läutete nicht nur eine neue Ära für den Sport des Landes ein, sondern steigerte auch den Respekt der Weltfußball-Elite gegenüber unserem nationalen Fußball.