Von Husanov bis Shomurodov: Der Kader der usbekischen Nationalmannschaft wurde bekannt gegeben

Die große Fußballsaison, auf die die Fans der usbekischen Nationalmannschaft sehnsüchtig gewartet haben, kehrt mit neuer Kraft zurück. Der Trainerstab hat die erweiterte offizielle Liste der Spieler veröffentlicht, die für das nächste Trainingslager berufen wurden. Im Rahmen dieses Lagers werden unsere Vertreter drei wichtige Freundschaftsspiele gegen die ernsthaftesten und renommiertesten Gegner des Kontinents bestreiten: Unsere Landsleute treffen am 24. September auf den Iran, am 1. Oktober auf Syrien und am 6. Oktober messen sie sich mit einem der ewigen Giganten Asiens – der Nationalmannschaft von Südkorea.

Der veröffentlichte Kader sorgte bei den Fans für großes Interesse und hitzige Diskussionen. Der Grund dafür ist, dass neben den Leistungsträgern der nationalen Meisterschaft auch Fußballstars, die in führenden europäischen Klubs glänzen, in den Kader berufen wurden – Abdukodir Husanov («Manchester City»), Abbosbek Fayzullayev («Başakşehir»), Muhammadali O‘rinboyev («Antwerpen») sowie Legionäre wie der Torschützenkönig der Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, haben einen festen Platz erhalten.

Wie sehr werden diese drei Testspiele das taktische Potenzial der usbekischen Nationalmannschaft offenbaren, sind die neu berufenen Talente bereit, sich einen Platz in der Startelf zu sichern, und welche strategische Bedeutung haben diese Sparring-Duelle für das Erreichen der Ziele auf asiatischer und globaler Ebene?

«Iran, Syrien und Südkorea»: Kalender der Freundschaftsspiele und Kaderchronik

Der Zeitplan der bevorstehenden wichtigen Spiele und die wichtigsten Details der Nationalmannschaft:

Tests im September und Oktober: Spiele gegen den Iran am 24. September, Syrien am 1. Oktober und am 6. Oktober gegen Südkorea finden statt;

Die Stärke der Legionäre: Die Berufung des Verteidigers von «Manchester City»Abdukodir Husanov, des Vertreters von «Antwerpen» aus Belgien, Muhammadali O‘rinboyev, Behruzjon Karimov vom Schweizer Klub «Lugano» sowie der in der Türkei aktiven Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev sorgt für ein hohes Niveau des Kaders;

Wettbewerb im Tor: Zwei Vertreter von «Nasaf» (Abduvohid Ne’matov und Samandar Muratbayev), der Torhüter von «Paxtakor», Vladimir Nazarov, und Edem Nemanov von «Dinamo Samarkand» werden um den Platz im Tor kämpfen;

Neue Namen im Mittelfeld: Neben kreativen Mittelfeldspielern wie Jasur Jaloliddinov, Diyor Xolmatov, Odiljon Hamrobekov und Ruslan Jiyanov wurden auch junge Talente berufen, die in lokalen Vereinen glänzen;

Angriffszentrum: Husain Norchayev («Navbahor») und Azizbek Amonov («Dinamo Samarkand»), die in den letzten Runden produktiv gespielt haben, werden sich unter den Torschützen der Mannschaft einem wichtigen Test unterziehen.

Der erweiterte Kader der usbekischen Nationalmannschaft

Vollständige Verteilung der Positionen und Spieler nach Vereinen:

Positionen Berufene Spieler Vereine und Länder Torhüter A. Ne’matov, S. Muratbayev, V. Nazarov, E. Nemanov «Nasaf», «Paxtakor», «Dinamo Samarkand» Verteidiger (Legionäre) A. Husanov, M. Mahamadjonov, B. Karimov, J. O‘rozov «Manchester City» (England), «Dinamo Machatschkala» (Russland), «Lugano» (Schweiz), «Rubin» (Russland) Verteidiger (lokal) N. Abdug‘aniyev, M. Abdumajidov, M. Hakimov, H. Alijonov, Sh. Nasrullayev, G‘. Rizaqulov «Neftchi», «Paxtakor», «Bunyodkor», «Qizilqum» Mittelfeldspieler (Legionäre) U. Rahmonaliyev, A. G‘aniyev, O. Hamrobekov, A. Fayzullayev «Sabah» (Aserbaidschan), «Baniyas» (VAE), «Traktor» (Iran), «Başakşehir» (Türkei) Mittelfeldspieler (lokal) D. Hamdamov, A. Mozgovoy, J. Jaloliddinov, R. Jiyanov, S. Bahromov, Sh. Esanov, A. Xolmurodov, A. To‘lqinbekov, B. O‘ktamov, D. Xolmatov «Paxtakor», «So‘g‘diyona», «Navbahor», «Nasaf», «Buxoro», «OKMK», «Bunyodkor», «Surxon» Stürmer E. Shomurodov, M. O‘rinboyev, A. Amonov, H. Norchayev «Başakşehir» (Türkei), «Antwerpen» (Belgien), «Dinamo Samarkand», «Navbahor»

Fußballanalyse: Experten über die erwarteten Spiele und den Kader

Fazit von Sportexperten und Fußballkommentatoren:

Hohes Niveau der Gegner: Die Spiele gegen den Iran und Südkorea sind die ideale Plattform, um die taktische Bereitschaft gegen die besten Mannschaften Asiens zu testen;

Synthese aus Legionären und lokalen Spielern: Die Kombination junger Stars wie Husanov und O‘rinboyev aus europäischen Spitzenklubs mit erfahrenen Spielern wie Shomurodov und Hamrobekov soll zur Hauptstärke der Nationalmannschaft werden;

Taktische Rotation für den Trainerstab: Der erweiterte Kader und 3 offizielle Freundschaftsspiele bieten allen Kandidaten die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen und neue Kombinationen zu testen;

Siegeswille und Ranking-Punkte: Positive Ergebnisse in diesen Begegnungen sind entscheidend, um die Position der Nationalmannschaft in der FIFA-Weltrangliste zu verbessern und das Selbstvertrauen vor der Qualifikation für die Kontinentalmeisterschaften zu stärken.

Die kommenden drei Spiele werden eine großartige Gelegenheit sein, dem gesamten Kontinent zu zeigen, welche Kraft in der neuen Generation der usbekischen Nationalmannschaft steckt.

Glauben Sie, dass die usbekische Nationalmannschaft die Testspiele gegen den Iran und Südkorea gewinnen kann? Welchen Spieler aus diesem Kader erwarten Sie am ehesten in der Startelf? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diese Analyse des wichtigsten Kaders des usbekischen Fußballs mit all Ihren fußballbegeisterten Freunden!