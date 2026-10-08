Renommierter Experte bewertet die Ziele Usbekistans beim Asien-Cup realistisch

Nach einer neuen Ära, die nach der historischen Teilnahme an der Weltmeisterschaft begann, hat die usbekische Nationalmannschaft ihr nächstes Trainingslager im Rahmen der FIFA-Herbsttage abgeschlossen. Nach den glanzvollen Siegen in Taschkent gegen den Iran (3:1) und Syrien (4:1) musste das Team von Cheftrainer Fabio Cannavaro auswärts gegen den Kontinental-Giganten Südkorea eine 0:2-Niederlage hinnehmen.

Über dieses Spiel vom 6. Oktober und die übermäßig hohe Euphorie rund um die Nationalmannschaft äußerte sich der bekannte Fußballjournalist Nikolai Jegoritschew kritisch und pragmatisch und zeigte vor dem bevorstehenden Asien-Cup das wahre Potenzial der Mannschaft auf.

«Das Spiel gegen Südkorea ist der beste Maßstab»

Der Experte lenkte in seinem Telegram-Kanal die Aufmerksamkeit auf die Diskrepanz zwischen den hohen Erwartungen der Fans und der Realität:

Erwartungen und Geschichte: «In den Kommentaren schreiben viele, dass Usbekistan beim Asien-Cup mindestens das Halbfinale erreichen muss. Obwohl man in der Geschichte nur einmal diese Phase erreicht hat, sind solche Forderungen entstanden», sagt Jegoritschew;

Das Korea-Phänomen: Der Experte betonte die Beständigkeit der kontinentalen Hegemonen: «Das Spiel gegen Südkorea ist der beste Spiegel, um unsere Möglichkeiten vor der Kontinentalmeisterschaft zu bewerten. Sie haben in sieben Asien-Cups im 21. Jahrhundert fünfmal das Halbfinale erreicht und sind zweimal im Viertelfinale ausgeschieden».

Die Erfahrung von Cannavaro und Katanec: «Man kann die Grenzen des Möglichen nicht überschreiten»

Der Journalist Fabio Cannavaro betonte, dass man auch die Arbeit des Trainerstabs unter seiner Leitung emotionslos betrachten müsse:

Kein blindes Vertrauen: «Ich habe nicht die Absicht, Cannavaro grundlos zu kritisieren, aber ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die ihm blind vertrauen. In jedem Fall kann eine Mannschaft nicht über ihre eigenen Grenzen hinauswachsen»;

Qualität vor Ergebnis: Der Experte erinnerte an das Turnier unter Srečko Katanec: «Obwohl unsere Mannschaft unter Katanec beim letzten Asien-Cup einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, verlor sie im Elfmeterschießen gegen den späteren Meister Katar. Deshalb sollte das Ziel beim Asien-Cup nicht das garantierte Halbfinale sein, sondern in erster Linie die Verbesserung der Spielqualität auf dem Platz».

Fazit des Herbsttests: Wichtige Erkenntnisse stehen bevor

Wir erinnern daran, dass unsere Vertreter bei der Begegnung im Yongin-Mireu-Stadion in Südkorea zwar versuchten, aktiv und offensiv zu spielen, aber die hohe Klasse und die Kaltblütigkeit der Gastgeber bei Kontern den Ausschlag gaben.

Die zwei deutlichen Siege und die eine schwere Niederlage in den drei Spielen des Herbst-Trainingslagers waren für Fabio Cannavaro die wichtigste Lektion, um vor dem Asien-Cup die Schwachstellen des Teams zu identifizieren und die Defensive zu ordnen.