Ein ernster Test: Die Gegner und Spielzeiten der „Weißen Wölfe“ im November stehen fest

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Ein ernster Test: Die Gegner und Spielzeiten der „Weißen Wölfe“ im November stehen fest

Die usbekische Nationalmannschaft wird im Rahmen der offiziellen FIFA-Länderspieltage im November zwei prestigeträchtige und kompromisslose internationale Freundschaftsspiele bestreiten. Unsere Auswahl, angeführt von der Fußballlegende und Cheftrainer Fabio Cannavaro wird vom 9. bis 17. November gegen die Nationalmannschaften aus Russland und Saudi-Arabien antreten.

Diese Begegnungen stellen für die „Weißen Wölfe“ einen ernsten Test dar und sind eine wichtige Etappe, um das Potenzial des Kaders erneut zu überprüfen.

Zentrales Duell in Taschkent: Konfrontation mit Russland im „Pakhtakor“-Stadion

Unsere Nationalmannschaft bestreitet den ersten Test im November vor heimischem Publikum:

  • Gegner und Ort: Am 12. November empfängt die usbekische Nationalmannschaft im zentralen „Pakhtakor“-Stadion in der Hauptstadt die russische Nationalmannschaft;

  • Anstoßzeit: Die Begegnung beginnt nach Taschkenter Zeit um 20:00 Uhr. Die Fans in der Hauptstadt erwartet ein kompromissloses und intensives Duell.

Reise nach Doha: Spiel gegen Saudi-Arabien im „Jassim bin Hamad“-Stadion

Das zweite internationale Spiel findet auf neutralem Boden in Katar statt:

  • Auswärtstest: Am 17. November treffen unsere Vertreter im berühmten „Jassim bin Hamad“-Stadion in Doha, der Hauptstadt Katars, auf einen der führenden Giganten Asiens – die Nationalmannschaft Saudi-Arabiens;

  • Spielzeit: Diese Partie beginnt nach Taschkenter Zeit um 20:30 Uhr. startet.

Für die Schützlinge von Fabio Cannavaro sind diese beiden zentralen Spiele von großer Bedeutung, um vor zukünftigen großen Turnieren und wichtigen Pflichtspielen die taktische Ausrichtung zu verfeinern und neue Namen zu testen.

Usbekische NationalmannschaftFabio CannavaroPakhtakor-StadionFIFA-LänderspieltageFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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