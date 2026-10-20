Unsere Leichtathleten erobern die Podestplätze bei den Para-Asienspielen

Bei den Sommer-Para-Asienspielen 2026, die in den japanischen Städten Aichi und Nagoya ausgetragen werden, konnte die Delegation aus Usbekistan weitere bedeutende Erfolge verbuchen.

In den hart umkämpften Wettbewerben der Para-Leichtathletik zeigten unsere Landsleute großen Willen und technisches Können und steuerten zum Medaillenspiegel unseres Nationalteams 3 Silber- und 3 Bronzemedaillen — insgesamt 6 wertvolle Medaillen bei.

3 Silbermedaillen in den Finalwettbewerben

In den intensiven Wettkämpfen sicherten sich die Vertreter Usbekistans den ehrenvollen zweiten Platz und damit den Vize-Meistertitel:

Asila Mirzayorova (Klasse T11): Im Finale des 200-Meter-Laufs der Frauen zeigte sie zusammen mit ihrem Guide Sardor Baxtiyorov eine hohe Geschwindigkeit und absolvierte die Distanz in 25,86 Sekunden und gewann die Silbermedaille;

Yoqutxon Holbekova (Klasse F12): Sie stellte ihr Können im Speerwurf unter Beweis und beförderte das Sportgerät auf 32,43 Meter und stieg damit auf die zweite Stufe des Podests;

Yorqinbek Odilov (Klasse F57): Er nahm am Diskuswurf der Männer teil und 45,10 Meter erzielte damit die Silbermedaille.

3 Bronzemedaillen: Unsere Landsleute auf dem Podium

Darüber hinaus belegten die usbekischen Athleten in den technischen Disziplinen des Wettbewerbs die Plätze unter den besten Drei und sicherten dem Team Bronzemedaillen:

Angelina Kolesnikova (Klasse F44/F64): Im Diskuswurf der Frauen 30,10 Meter wurde sie mit dieser Leistung Dritte;

Diyorbek Umarov (Klasse F12): Er trat im Kugelstoßen der Männer an und 12,54 Meter schaffte es mit diesem Ergebnis unter die Top Drei;

Sodiqjon Mamadiyev (Klasse T37): Er nahm am Weitsprung teil, 5,69 Meter sprang diese Weite und gewann die Bronzemedaille.

Diese erfolgreichen Ergebnisse unserer Para-Athleten bei den Para-Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 festigen die Position des usbekischen Teams in der Gesamtwertung weiter.