„Er hat mich enttäuscht“: Ten Hag enthüllt die Gründe für den Konflikt mit Ronaldo

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„Er hat mich enttäuscht“: Ten Hag enthüllt die Gründe für den Konflikt mit Ronaldo

Der ehemalige Trainer von „Manchester UnitedErik ten Hag hat sich erneut zu einem der größten Skandale der Vereinsgeschichte geäußert — dem Abgang von Cristiano Ronaldo aus dem Team.

Der niederländische Fachmann erläuterte die Details dieser Meinungsverschiedenheit in einem Interview mit dem renommierten Medium The Athletic Der bekannte Insider und Sportjournalist Fabrizio Romano machte die Aussagen des Trainers der breiten Öffentlichkeit zugänglich.

„Wir hatten unsere Pläne mit ihm gemacht“: Ten Hags unerwartetes Geständnis

Laut Erik ten Hag wollte er vor seiner Ankunft im „Old Trafford“ das sportliche Rückgrat des Teams genau um den portugiesischen Stürmer herum aufbauen:

  • Persönliches Treffen:Cristiano Ronaldo hat sowohl das Team als auch mich enttäuscht, da wir alle unsere Pläne mit ihm gemeinsam geschmiedet hatten. Bevor ich zu „Manchester United“ kam, bin ich persönlich nach Portugal geflogen, um mit ihm unter vier Augen zu sprechen und ihm meine Ziele zu erklären“, betonte der niederländische Trainer.

  • Das Scheitern der Pläne: Trotz der anfänglichen Vereinbarungen nahm die Entwicklung der Ereignisse eine andere Wendung, was zu schwerwiegenden Missverständnissen zwischen dem Spieler und dem Verein führte.

Respekt und rationale Entscheidung: Trainerische Verantwortung

Gleichzeitig verhehlte Ten Hag nicht, dass er den Status und das Niveau von Ronaldo im Weltfußball sehr schätzt:

  • Einer der Größten der Geschichte: „Er ist einer der größten Spieler in der Geschichte des Fußballs. Ich habe ihn immer sehr respektiert;

  • Keine Emotionen, sondern Kühle: Aber als Trainer musste ich die Situation objektiv analysieren, ohne mich von Emotionen leiten zu lassen, und eine rationale sowie entschlossene Entscheidung im Interesse des Teams treffen“, erklärte Ten Hag sein Handeln.

Blick in die Geschichte: Eine kurze und turbulente Ära bei „United“

Die Hauptphasen des Konflikts haben in der Fußballwelt große Spuren hinterlassen:

  • Rückkehr und Abschied: Cristiano Ronaldo kehrte 2021 zu seinem geliebten Team „Manchester United“ zurück und begeisterte die Fans, doch nach einem kontroversen Interview im November 2022 wurde der Vertrag aufgelöst;

  • Die Ära Ten Hag: Der Trainer leitete „MUFC“ von 2022 bis 2024, und in dieser Zeit standen die Ereignisse um Ronaldo regelmäßig im Fokus der Weltpresse.

Erik ten HagCristiano RonaldoManchester UnitedThe AthleticPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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