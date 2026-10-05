Anderson verrät, wann Cristiano Ronaldo auf seinem Höhepunkt war

Die Fußballlegende Cristiano Ronaldo ist mittlerweile 41 Jahre alt, was zu verschiedenen Fragen über seinen aktuellen Wert auf dem Platz führt. Sein ehemaliger Teamkollege bei Manchester United, Anderson, erklärte jedoch genau, wann der portugiesische Stürmer seinen Höhepunkt erreichte und warum er sich von den anderen abhob. Wie Goal.com berichtet, sprach der ehemalige brasilianische Mittelfeldspieler darüber, wie Cristiano während der letzten Phase seiner ersten Zeit im Old Trafford gegnerische Mannschaften förmlich „zerlegte“. Dies berichtet Goal.com.

Cristiano Ronaldo kam 2003 von Sporting zu Manchester United. Nachdem Sir Alex Ferguson ihn als talentierten Teenager nach England geholt hatte, spielte er zunächst als flinker Flügelspieler. Zu dieser Zeit basierte sein Stil auf verschiedenen Tricks und technischer Finesse. Die Red Devils verwandelten den Rohdiamanten in den gefürchtetsten Torjäger der Weltfußballgeschichte und machten ihn zu einer wahren Legende.

Die Ära, in der Ronaldo wirklich glänzte

Der Zeitraum zwischen 2006 und 2009 war die Phase, in der Cristiano Ronaldo richtig aufblühte und erstmals die 20-Tore-Marke knackte. Seitdem hat er in seiner gesamten Karriere, von Manchester über Madrid und Turin bis hin nach Riad, keine einzige volle Saison mit weniger als 20 Toren beendet. Seine Rekorde wurden auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene ständig verbessert.

Der Stürmer, der Titel in der englischen Premier League, La Liga, der italienischen Serie A und der Saudi Pro League gewonnen hat, ist fünffacher Champions-League-Sieger, mehrfacher Gewinner des Ballon d'Or sowie Europameister und Nations-League-Sieger. Mit 146 Toren in 234 Länderspielen für Portugal bleibt Ronaldo in einer ewigen Rivalität mit Lionel Messi. Der Spieler, der im Februar 2027 42 Jahre alt wird, glaubt immer noch daran, auf höchstem Niveau spielen zu können.

Worauf erinnerte sich Anderson?

In einem Interview mit Goal.com, in Zusammenarbeit mit Swiper Casino Canada, erinnerte sich Anderson daran, was Cristiano Ronaldo von anderen unterschied. Seiner Meinung nach beschränkte sich die Vorbereitung des Spielers damals nicht nur auf die Spiele:

Erinnert euch an Cristiano Ronaldo in den Jahren 2008–2009; er war der beste Spieler für Manchester United.

Es ging nicht nur um die Spiele, sondern auch um den Trainingsprozess und die Vorbereitung davor.

Selbst nach dem Training blieb Ronaldo allein auf dem Gelände und arbeitete weiter an der Verbesserung seiner Fähigkeiten.

Der Ronaldo von damals unterschied sich völlig von dem heutigen.

Damals besiegte er gegnerische Spieler in Eins-gegen-Eins-Situationen komplett und „zerlegte“ sie auf dem Platz.

Unerschütterliches Selbstvertrauen und unermüdliche harte Arbeit brachten Ronaldo an die Spitze des Weltfußballs. Auch jetzt, trotz seines Alters, hat er seine Mentalität und seinen Siegeshunger nicht verloren.