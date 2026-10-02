Rio Ferdinand antwortet Kritikern nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo explosiv

Eine Legende des Weltfußballs Cristiano Ronaldound die Nachrichten über seinen sensationellen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft sowie das Ende seiner internationalen Karriere erschüttern weiterhin die Sportwelt! Nach einem Zerwürfnis mit Cheftrainer Jorge Jesus und der Kritik, die auf den 41-jährigen Supertorjäger einprasselt, Manchester Unitedund der ehemalige Star der englischen Nationalmannschaft, Rio Ferdinand, haben scharf reagiert.

In seinem Podcast machte der bekannte Experte seinem Ärger über das kurze Gedächtnis der Menschen Luft und belegte Ronaldos beispiellose Größe in der Geschichte Portugals mit klaren Zahlen. Wie hat Ferdinand die Kritiker zurechtgewiesen und auf welchem Niveau befand sich Portugal eigentlich vor Ronaldo?

„Er hat in einem Leben drei Weltklasse-Karrieren absolviert!“

Rio Ferdinand drückte sein tiefes Unverständnis über die Art und Weise aus, wie die Menschen Ronaldo behandeln:

„Beurteilt ihn nicht nach seinen letzten drei oder vier Jahren“: Der Experte betonte, dass sich viele nur auf die letzten Jahre des Spielers konzentrieren, obwohl er selbst mit 41 Jahren noch erstaunliche Tore erzielt und fantastische Statistiken vorweisen kann.

Drei separate große Karrieren: Ferdinand erinnerte daran, dass Ronaldos Karriere nicht einfach ist, sondern aus drei getrennten Weltklasse-Phasen besteht — beispiellose Erfolge bei Manchester United, Real Madrid und Juventus.

„Wo war Portugal?“: Rio sagte offen, dass sich die Nationalmannschaft vor Ronaldos Erscheinen kaum regelmäßig für große Turniere qualifizieren konnte, von Siegen ganz zu schweigen.

„Ich verlange Respekt!“: Der ehemalige Verteidiger forderte die Fußballwelt eindringlich dazu auf, dieser lebenden Legende mit zumindest einem Minimum an Respekt und Fairness zu begegnen.

Unwiderlegbare Zahlen: Die Revolution durch Ronaldo

„Cristiano Ronaldo Wo war Portugal, bevor er auftauchte? Was haben sie überhaupt erreicht? Haben sie sich regelmäßig für große Turniere qualifiziert? Von Siegen wollen wir gar nicht erst anfangen. Was mich am meisten ärgert, ist, dass viele ihn nur nach seinen letzten drei oder vier Jahren beurteilen. Bitte zeigt diesem Jungen ein wenig Respekt!“ sagte Rio Ferdinand.

Wenn man sich die Zahlen ansieht, hat sich Portugal für 6 der 9 Weltmeisterschaften, an denen es in seiner Geschichte teilgenommen hat, erst nach Ronaldos Debüt im Jahr 2003 qualifiziert. Auch 6 der 9 Teilnahmen an Europameisterschaften fallen direkt in seine Ära!

Portugiesische Nationalmannschaft: Die Ära Ronaldo und historische Erfolge (Tabelle)

Indikator / Ergebnis Vor der Ära Ronaldo Mit der Ära Ronaldo Teilnahme an Weltmeisterschaften Nur 3 Mal Insgesamt 9 Mal (6 Mal mit Ronaldo) Teilnahme an Europameisterschaften Nur 3 Mal Insgesamt 9 Mal (6 Mal mit Ronaldo) Europameistertitel 0 Euro-2016-Sieger Nations League Titel 0 2 Mal Meister (2019, 2025) Ferdinands Kernbotschaft — „Absoluter Respekt gegenüber Ronaldo ist ein Muss!“

Dieser Abschied, der nach dem Konflikt mit Trainer Jorge Jesus vor dem Nations-League-Spiel gegen Dänemark in Kopenhagen (4:2) stattfand, zwingt die ganze Welt dazu, Ronaldos beispielloses Erbe in der Nationalmannschaft neu zu bewerten.

Haben Sie das Gefühl, dass Rio Ferdinand völlig recht hat: Vergessen die Portugiesen und die Fußballwelt die großen Verdienste Ronaldos für die Nation und behandeln ihn respektlos, oder ist der Rücktritt der 41-jährigen Legende zum richtigen Zeitpunkt ein natürlicher Vorgang?

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