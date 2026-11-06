„Er hat sein Land auf die Weltkarte gebracht“: ManUtd-Legende über das große Erbe von Ronaldo

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„Er hat sein Land auf die Weltkarte gebracht“: ManUtd-Legende über das große Erbe von Ronaldo

Der ehemalige legendäre Verteidiger der englischen Nationalmannschaft und von Manchester United,Rio Ferdinand, äußerte sich zu Cristiano Ronaldos Entscheidung, seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft zu beenden, und würdigte seine beispiellose Rolle nicht nur im Sport, sondern in der gesamten Geschichte seines Landes.

In seinem persönlichen YouTube-Kanal betonte Ferdinand, dass Cristiano Portugal auf globaler Ebene auf ein völlig neues Niveau gehoben habe.

„Ronaldo hat sein Land auf die Weltkarte gebracht“

Der ehemalige englische Fußballer stellte Ronaldos Einfluss auf die Nationalmannschaft über alle Größen der portugiesischen Fußballvergangenheit:

  • Vergleich mit Legenden: „Vor Ronaldo hatte die portugiesische Nationalmannschaft Luís Figo, Rui Costa und andere Stars. Und davor spielte der große Eusébio. Aber keiner von ihnen konnte Portugal auf so hohe Gipfel führen wie CR7“, sagte Ferdinand.

  • Globale Aufmerksamkeit: Laut Rio hat Ronaldo nicht nur den Fußball, sondern das ganze Land weltweit bekannt gemacht: „Er hat sein Land auf die Weltkarte gebracht. Ronaldo hat sogar die Blicke derer auf Portugal gelenkt, die sich zuvor überhaupt nicht für dieses Land interessiert haben. Schaut euch an, wozu Fußball fähig ist!“

Eine große Ära in Zahlen

Die 41-jährige Fußballlegende hat im Trikot der Nationalmannschaft erstaunliche Statistiken aufgestellt und Geschichte geschrieben:

  • 234 Länderspiele und 146 Tore: Cristiano stellte als bester Torschütze und Spieler mit den meisten Einsätzen in der Geschichte der Nationalmannschaften einen absoluten Rekord auf.

  • Gewonnene Titel: Unter seiner Führung wurde Portugal 2016 zum ersten Mal in seiner Geschichte Europameister und gewann zudem zweimal die UEFA Nations League.

Damit endet offiziell die Ära von Cristiano Ronaldo, der eine ganze Generation im Weltfußball geprägt und ein kleines Land in eine riesige Fußballnation verwandelt hat.

Cristiano RonaldoRio FerdinandPortugiesische NationalmannschaftManchester UnitedFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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