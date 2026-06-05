Antony über Schwierigkeiten bei Manchester United und Ratschläge von Cristiano Ronaldo

Der brasilianische Flügelspieler Antony sprach offen über seine Karriere bei Manchester United, seine Beziehung zu Cristiano Ronaldo und seine Rolle beim Transfer unter Erik ten Hag. Der Fußballer erklärte den Druck in der englischen Premier League und die Gründe für seine Entscheidung, seine Karriere in Spanien fortzusetzen. Dies berichtete Goal.com Bericht .

Laut Antony spielte Erik ten Hag eine Schlüsselrolle dabei, ihn 2022 zum Wechsel nach Old Trafford zu überzeugen. Der Trainer, mit dem er bei Ajax zusammengearbeitet hatte, stand in ständigem Kontakt mit dem Spieler und drängte ihn, sich seinem Projekt anzuschließen. Die hohe Ablösesumme und die großen Erwartungen blieben jedoch nicht ohne Einfluss auf die Leistung des Spielers.

Der Flügelspieler äußerte sich auch warmherzig über den ehemaligen Star der Mannschaft, Cristiano Ronaldo. „Ronaldo ist ein wunderbarer Mensch, sehr fröhlich und höflich. Er riet mir: ‚Wenn du keine Schmetterlinge mehr im Bauch hast, musst du aufpassen.‘ Vor meinem Debüt gegen Arsenal beruhigte er mich und sagte mir, ich solle meine ersten Ballkontakte ruhig ausführen“, erinnerte sich Antony.

Im Gespräch über den Druck der englischen Presse gab Antony zu, dass er zeitweise das Vertrauen in sich selbst verlor. Er betonte, dass die schwierige Atmosphäre und die Kritik in Großbritannien ihn zum Wechsel nach Spanien zwangen. Derzeit fühlt er sich in der spanischen Meisterschaft glücklich und erzielte in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 14 Tore und bereitete 10 vor.