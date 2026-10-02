Fred über Erik ten Hag: „Er ist taktisch brillant, aber mit dem Team...“

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Fred über Erik ten Hag: „Er ist taktisch brillant, aber mit dem Team...“

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Manchester United, Fred, hat sich kritisch über seinen Ex-Trainer Erik ten Hag geäußert und dessen Fähigkeit, das Mannschaftsklima zu steuern, scharf bemängelt. Laut ESPN enthüllte der Brasilianer im Charla Podcast, dass er zwar die taktische Kompetenz des Niederländers anerkenne, dessen Umgang mit den Spielern und die Atmosphäre in der Kabine jedoch für ernsthafte Probleme gesorgt hätten. Dies berichtet Goal.com .

Nach fünf Spielzeiten im Old Trafford wechselte Fred vor der Saison 2023/24 zum türkischen Klub Fenerbahçe. Unter Ten Hag gewann er den Ligapokal und erreichte das FA-Cup-Finale. Er betonte jedoch, dass die Konflikte des Trainers die Harmonie im Team beeinträchtigt hätten und sein zwischenmenschlicher Umgang zu vielen Spannungen innerhalb der Mannschaft geführt habe.

Konflikte mit Stars und der niederländische Clan

Laut Fred kam Erik ten Hag mit den wichtigsten Spielern des Teams nicht zurecht und geriet ständig in Konflikte. Der erfahrene Trainer, der mit Ajax einst das Halbfinale der Champions League erreichte, konnte seinen Erfolg beim englischen Klub nicht wiederholen. Während seiner Amtszeit kam es zu Missverständnissen mit vielen Führungsspielern.

Auch die interne Personalpolitik des Trainers blieb nicht unbemerkt. Fred merkte an, dass Erik ten Hag bevorzugt auf ihm bekannte niederländische Spieler setzte, die dadurch mehr Chancen in der Startelf erhielten. Dies löste bei anderen Spielern im Kader Unmut aus.

Konflikt mit Cristiano Ronaldo und Vergleich mit anderen Trainern

Im Interview wurde auch die Causa Cristiano Ronaldo thematisiert. Fred zufolge gab es eine ernsthafte Meinungsverschiedenheit zwischen dem Trainer und dem Routinier Cristiano Ronaldo, was letztlich dazu führte, dass der portugiesische Star aussortiert wurde. Auch Casemiro, Marcus Rashford und Fred selbst erlebten verschiedene Konflikte mit dem Trainer.

Der brasilianische Mittelfeldspieler ist der Ansicht, dass sich der Führungsstil von Erik ten Hag stark von seinen Vorgängern Ole Gunnar Solskjær und José Mourinho unterschied. Fred lobte Solskjær für seine Fähigkeit, das Team zu einen, und hob hervor, dass sich José Mourinho durch seine Aufrichtigkeit und seinen Humor auszeichnete.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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