Sabah Baku – Dortmund: Aufstellungen und Liveticker

53 Tor! Joey Veerman chippt den Ball in den Strafraum zu Serhou Guirassy (Dortmund), der an den Ball kommt und ihn unter die Latte hämmert. Er verkürzt auf 1:2.

50 Das war nicht optimal geschossen. Ramy Bensebaini (Dortmund) zieht direkt aus der Distanz ab, setzt den Ball aber deutlich über die Querlatte.

50 Der Freistoß wurde von Daniel Svensson (Dortmund) ausgeführt, aber die Abwehrspieler klärten den Ball.

49 Ivan Lepinica (Sabah Baku) begeht ein Foul an seinem Gegenspieler, und der Schiedsrichter zeigt ihm die Gelbe Karte.

48 Ivan Lepinjica (Sabah Baku) hielt seinen Gegenspieler zurück, um ihn am Ballbesitz zu hindern, und der Schiedsrichter pfiff das Foul nach genauer Betrachtung der Szene ab.

48 Schiedsrichterassistent Joy-Lance Mickels (Sabah Baku) zeigte eine Abseitsstellung an, und der Hauptschiedsrichter bestätigte die Entscheidung.

46 Julian Ryerson (Dortmund) fand keine Anspielstation und zog aus der Distanz ab, aber der Schuss ging harmlos über die Latte.

46 Die zweite Halbzeit läuft.

45+2 Javier Alberola pfeift die erste Halbzeit ab.

45+1 Sabah Baku hat den Eckball schnell kurz ausgeführt.

45 Der vierte Offizielle hat 1 Minute Nachspielzeit angezeigt.

45 Kahim Parris (Sabah Baku) nimmt den Ball am Strafraumrand an, zielt und schließt ab. Sein Versuch geht zentral auf das Tor, aber Gregor Kobel ist wachsam und der Spielstand bleibt unverändert.

44 Fabio Silva (Dortmund) steht im Abseits, der Linienrichter hebt die Fahne und der Schiedsrichter unterbricht das Spiel.

43 Joao-Lance Mickels (Sabah Baku) steht im Abseits!

42 Veljko Simic (Sabah Baku) erreicht die Flanke und gibt einen gefährlichen Schuss ab. Gregor Kobel pariert glänzend! Schiedsrichter und Assistent entscheiden auf Eckball. Sabah Baku hat damit eine weitere Chance auf Gefahr vor dem gegnerischen Tor.

42 Der von Umarali Rahmonaliyev (Sabah Baku) ausgeführte Eckstoß wurde von den Verteidigern geklärt.

41 Dortmund führte eine Ecke aus, aber dank starker Defensivarbeit wurde die Chance zunichtegemacht. Der Schiedsrichter zeigte auf die Eckfahne, und Dortmund bekommt einen weiteren Eckball.

41 Dank einer glänzenden Abwehraktion des Verteidigers brachte der von Dortmund ausgeführte Eckstoß nichts ein.

39 Der Ball ist im Netz! Tymoteusz Puchacz schlägt einen Freistoß in den Strafraum, wo Aiden McCarthy (Sabah Baku) seinem Bewacher entwischt und den Ball aus kurzer Distanz per Kopf im linken Eck unterbringt. Es steht 1:1.

38 Daniel Svensson (Dortmund) begeht ein Foul, Javier Alberola pfeift das Vergehen ab. Sabah Baku führt den Freistoß aus.

37 Serhou Guirassy (Dortmund) findet Platz im Strafraum und versucht, die Ecke per Kopf zu verwerten, aber der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Kein Glück!

37 Dortmund spielt das stark und holt eine Ecke heraus.

37 Carney Chukwuemeka (Dortmund) versuchte den Ball in den Strafraum zu flanken, aber es wurde geblockt.

35 Ramy Bensebaini (Dortmund) schießt aufs Tor, aber der Ball geht weit über die Latte.

35 Julian Ryerson (Dortmund) schlägt eine tolle Flanke in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt den Ball.

35 Dortmund führt den Eckball kurz aus, anstatt den Ball in den Strafraum zu flanken.

34 Daniel Svenssons (Dortmund) Flanke kam nicht im Strafraum an, die Verteidiger klärten den Ball. Dortmund bekommt einen Eckball.

31 Kaheem Parris (Sabah Baku) ging sehr hart in den Zweikampf gegen seinen Gegner, und der Schiedsrichter pfiff ein Foul.

30 Tor von Joy-Lance Mikels (Sabah Baku) wegen Abseits nicht anerkannt!

27 Felix Nmecha (Dortmund) nimmt den Ball nahe der Strafraumgrenze an und zieht direkt ab, aber das Leder geht deutlich über die Latte. Hoch, vorbei und völlig unpräzise.

25 Umarali Rahmonaliev (Sabah Baku) schießt aus dem Strafraum, aber die Verteidiger blocken den Ball ab.

25 Serhou Guirassy (Dortmund) begeht ein Foul, und Javier Alberola pfeift das Vergehen ab.

24 Joey Veerman (Dortmund) führt den Freistoß von außerhalb des Strafraums fantastisch aus. Seinen Schuss Richtung rechten Pfosten pariert Stas Pokatilov und rettet sein Team vor einem sicher geglaubten Tor!

22 Stjve Solvet (Sabah Baku) sieht Gelb für ein hartes Foul. Javier Alberola zögerte keine Sekunde bei dieser Entscheidung.

19 Akim Zedadka (Sabah Baku) schießt aufs Tor, aber ein Verteidiger blockt den Ball ab.

19 Sabah Baku führt den Eckstoß kurz aus.

19 Kahim Perris (Sabah Baku) versuchte, den Ball in den Strafraum zu flanken, aber die gegnerische Abwehr klärte die Gefahr. Der Ball ging ins Aus. Sabah Baku führt einen Eckstoß aus.

18 Was für ein schrecklicher Schuss! Ivan Lepinic (Sabah Baku) zieht wieder ab – diesmal aus viel größerer Distanz, aber selbst mit verbundenen Augen hätte er es nicht schlimmer machen können. Der Ball fliegt auf die Tribüne.

17 Stas Pokatilov pflückt den Ball nach einer Ecke von Daniel Svensson (Dortmund) sicher herunter.

16 Julian Ryerson (Dortmund) versuchte, einen Mitspieler außerhalb des Strafraums anzuspielen, aber die gegnerische Abwehr reagierte schnell und klärte die Gefahr. Der Ball ging ins Aus. Dortmund hat nun die Chance, nach einer Ecke ein Tor zu erzielen.

14 Ramy Bensebaini (Dortmund) bewegt sich nach einem Schreckmoment wegen einer Verletzung wieder frei.

12 Ramy Bensebaini (Dortmund) braucht medizinische Hilfe, daher hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen und die Ärzte auf den Platz gerufen.

10 Schuss von Felix Nmecha (Dortmund) von außerhalb des Strafraums knapp vorbei. Eine glückliche Parade von Stas Pokatilov verhindert den Einschlag in der Tormitte.

10 Tor! Serhou Guirassy (Dortmund) reagiert im Strafraum am schnellsten auf den Abpraller und versenkt den Ball präzise. Spielstand: 0:1.

9 Was für eine Chance! Der Ball ist im Strafraum und Serhou Guirassy (Dortmund) schießt direkt, aber sein Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

7 Das Spiel ist unterbrochen, da Veljko Simic (Sabah Baku) im Abseits steht.

7 Serhou Guirassy (Dortmund) bekam den Ball in einer sehr gefährlichen Situation. Er nahm ein präzises Zuspiel im Strafraum an und schoss, aber das war keine Mühe für den Torwart und der Ball ging über die Latte.

6 Ein präziser Pass erreichte Fabio Silva (Dortmund), der am Strafsrand lauerte und den Ball in die Mitte des Tors schoss. Der Torhüter parierte den Schuss mit einer starken Parade.

5 Fabio Silva (Dortmund) nahm den Steckpass im Strafraum an. Er zog wuchtig in die Tormitte ab, ohne auch nur hochzuschauen, aber Stas Pokatilov fing den Ball mühelos ab.

4 Kahim Parris (Sabah Baku) dringt in den Strafraum ein, findet aber keine Lücke für einen Schuss.

2 Die von Dortmund getretene Ecke wurde von dem gut vorbereiteten Stas Pokatilov (Sabah Baku) entschärft.

2 Fabio Silva (Dortmund) versuchte einen Pass, aber der Ball wurde geblockt. Der Ball ging ins Aus, es gibt Eckstoß. Dortmund kann die Angriffe fortsetzen.

1 Der Schiedsrichter pfeift und das Spiel beginnt.

21:45 Endlich kommen die Spieler auf den Platz! Sabah Baku führt den Anstoß aus.

21:45 Die heutige Partie wird von Javier Alberola geleitet.

21:45 Die Startaufstellungen für dieses Spiel wurden bekannt gegeben.