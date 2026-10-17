Union Berlin gegen Dortmund: Aufstellungen und Liveticker

27 Union Berlin zeigt ein tolles Mannschaftsspiel und kontrolliert den Ball mit vielen kurzen Pässen. Wenn sie eine Lücke in der Abwehr finden und ein Tor erzielen wollen, ist Geduld der Schlüssel.

27 33:67 – der aktuelle Ballbesitz.

21 Dortmund kontrolliert den Ball, spielt einige Pässe und wartet auf eine gute Schusschance.

14 Serhou Guirassy (Dortmund) konnte für dieses harte Einsteigen kaum etwas anderes als Gelb erwarten. Und es ist tatsächlich Gelb. Daniel Schlager zögerte keine Sekunde, sie aus der Tasche zu ziehen.

12 Dortmund lässt den Ball laufen und kontrolliert das Spiel. Jedoch fängt der Gegner den Pass ab und die situación ändert sich. Der Ball geht ins Aus. Dortmund führt den Einwurf aus.

10 Jetzt führt Dortmund einen Eckstoß aus.

7 Das Spiel ist unterbrochen, da Waldemar Anton (Dortmund) die Gelbe Karte sieht.

3 Das Spiel ist unterbrochen. Jude Bellingham (Dortmund) begeht im Zweikampf ein Foul. Da er sich seiner Schuld bewusst ist, protestiert er nicht und gestikuliert auch nicht. Freistoß. Union Berlin wird diesen Ball höchstwahrscheinlich in den Strafraum schlagen.

1 Diese Gelbe Karte war gerechtfertigt. Das harte Foul von Ethan Nwaneri (Dortmund) war sehr heftig, und Daniel Schlager zögerte nicht, ihm den Gelben Karton zu zeigen.

1 Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießen Sie das Spiel!

18:30 Dortmund stößt das Spiel an.

18:30 Das heutige Spiel wird von Daniel Schlager geleitet.

18:30 Vor Beginn des Spiels könnt ihr euch die Startaufstellungen für das heutige Duell ansehen.