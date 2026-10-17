Union Berlin gegen Dortmund: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der deutschen Bundesliga zwischen Union Berlin und Dortmund beginnt am 17. Oktober um 18:30 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Union Berlin Startelf: 1. Rønnow F., 20. Aebischer M., 19. Haberer J., 30. Imeri K., 11. Jeong W.-Y., 8. Khedira R., 15. Rothe T., 13. Schäfer A., 21. Skarke T., 2. Uduokhai F., 4. Van den Berg S.
Union Berlin Ersatzbank: 32. Greye M., 49. Gütter L., 6. Kemlein A., 17. Conn D., 29. Latte Lath E., 27. Ljubicic M., 14. Querfeld L., 31. Raab M., 28. Trimmel C.
Union Berlin Cheftrainer: Lustrinelli M.
Dortmund Startelf: 1. Kobel G., 3. Anton W., 14. Beier M., 7. Bellingham J., 22. Gadu J., 9. Guirassy S., 8. Nmecha F., 18. Nwaneri E., 26. Ryerson J., 4. Schlotterbeck N., 24. Svensson D.
Dortmund Ersatzbank: 41. Albert M., 5. Bensebaini R., 17. Chukwuemeka C., 19. Karetsas K., 33. Meyer A., 36. Prats K., 20. Sabitzer M., 21. Silva F., 25. Weyermann J.
Dortmund Cheftrainer: Kovac N.
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