Der amtierende aserbaidschanische Meister Sabah hat die Qualifikations- und Play-off-Runden der UEFA Champions League erfolgreich überstanden und sich für die Ligaphase des prestigeträchtigsten europäischen Vereinswettbewerbs qualifiziert. Nach der Auslosung für die Saison 2026/2027 trifft das Team unseres Landsmanns Umarali Rahmonaliyev nun auf einige der mächtigsten Giganten des Weltfußballs.

Igor Ponomaryov, Mitglied des Aufsichtsrats des Vereins, kommentierte das Losergebnis und erklärte, dass die Mannschaft in eine echte „Todesgruppe“ der Champions League geraten sei und bis zum Ende kämpfen werde.

„Wir werden uns nicht einfach geschlagen geben“: Ponomaryovs kämpferische Ansage

Igor Ponomaryov äußerte sich zu den bevorstehenden intensiven Duellen und der Stärke der Gegner:

„Todesgruppe“-Test: „Man kann sagen, dass wir in eine ‚Todesgruppe‘ gelost wurden; unsere Gegner sind extrem stark. Das steigert jedoch unser Ansehen – um auf diesem Niveau zu bestehen, müssen wir uns noch weiterentwickeln.“

Ein großes Fußballfest in Baku: „Dass solche großen Mannschaften nach Aserbaidschan kommen, ist ein wunderbares Ereignis. Wir werden nicht einfach Punkte verschenken, sondern auf dem Platz mit aller Kraft kämpfen.“

Das schwedische Phänomen und eine Lektion: „Ich vergesse nicht, wie Schweden bei der Weltmeisterschaft 2006 erfolgreich aus einer ‚Todesgruppe‘ hervorging. Auch wir werden nach dem bestmöglichen Ergebnis streben. Gegen solche Teams anzutreten, ist für die Spieler eine riesige Schule und ein großes Vergnügen.“

Sabahs Champions-League-Spielplan: Auswärtsreisen und Duelle in Baku

Laut Auslosung stehen dem aserbaidschanischen Club folgende zentrale Begegnungen bevor:

Harte Auswärtsspiele: „Manchester United“ (England); „Arsenal“ (England); „Villarreal“ (Spanien); „Viking“ (Norwegen).

Giganten zu Gast in Baku: „Barcelona“ (Spanien); „Borussia Dortmund“ (Deutschland); „Napoli“ (Italien); „Slavia Prag“ (Tschechien).



Umarali Rahmonaliyevs glänzende Champions-League-Statistik

Der 23-jährige Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft war einer der Hauptarchitekten dieses historischen Erfolgs: