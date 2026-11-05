Husanov spielt 90 Minuten, Haaland sichert Sieg: Tor-Show von City in Deutschland

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Husanov spielt 90 Minuten, Haaland sichert Sieg: Tor-Show von City in Deutschland

Im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Champions League wurde das Duell in Deutschland zwischen RB Leipzig und Manchester Cityzu einer wahren Tor-Show und einem intensiven Schlagabtausch. In einer Begegnung, die von Angriffen auf beiden Seiten geprägt war, sicherte sich der englische Spitzenklub einen hart erkämpften 3:2-Sieg und machte diesen perfekt.

Der erfreulichste Aspekt für die usbekischen Fußballfans war, dass der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov in der Startelf der „Citizens“ stand und über die vollen 90 Minuten eine souveräne Leistung zeigte.

Thriller-Szenario: 5 Tore und der Schlusspunkt durch Haaland

Das Spiel blieb durch den erbitterten Widerstand der Gastgeber und den häufigen Wechsel der Spielkontrolle in Erinnerung:

  • Eigentor und die Antwort der Gastgeber: In der 37. Minute brachte ein Eigentor von „Bullen“-Verteidiger Castello Lukeba City in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit glich Ridle Baku in der 49. Minute aus (1:1);

  • Tor von Fernandes und die Antwort von Nusa: In der 58. Minute brachte Enzo Fernández die Engländer erneut in Führung, doch nur drei Minuten später, in der 61. Minute, glich Antonio Nusa wieder aus — 2:2;

  • 78. Minute: Siegtreffer durch Erling Haaland: Zwölf Minuten vor Spielende bewies der norwegische Torjäger Haaland seine Klasse, traf präzise ins gegnerische Tor und sicherte den Manchester-Kickern wertvolle 3 Punkte — 2:3.

Spielbericht und Aufstellungen:

  • Wettbewerb: UEFA Champions League, 4. Spieltag;

  • Ergebnis: RB Leipzig (Deutschland) — Manchester City (England) — 2:3;

  • Tore: Baku (49), Nusa (61) — Lukeba (37 Eigentor), Fernández (58), Haaland (78);

  • Gelbe Karten: Baumgartner (17), Baku (33), El Aynaoui (48), Raum (77);

  • Aufstellung Manchester City: Donnarumma, Nunes (Dias, 79), Husanov, Guehi, O'Reilly, Anderson (Buaddi, 83), Fernández (Kovačić, 83), Foden (Doku, 64), Ndiaye (Ellias, 83), Cherki, Haaland;

  • Aufstellung RB Leipzig: Vandevoordt, Orban, Castello, Raum, El Aynaoui (Seiwald, 74), Baumgartner (Nkunku, 57), Gruda, Nusa, Banzuzi, Romulo (Gomis, 67), Baku.

Aufstieg in der Tabelle

Nach dem Sieg in der schwierigen und intensiven Partie in Deutschland erhöhten die Schützlinge von Enzo Maresca ihr Punktekonto auf 9 Zähler und kletterten auf den 7. Platz in der Gesamttabelle, womit sie sich eine starke Ausgangslage im Kampf um das direkte Achtelfinal-Ticket sicherten.

RB Leipzig, das auf eigenem Platz aktiv kämpfte, blieb mit 3 Punkten auf dem 31. Tabellenplatz hängen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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