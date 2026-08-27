Die neue Saison des prestigeträchtigsten europäischen Vereinswettbewerbs, der UEFA Champions League, ist für den usbekischen Fußball zu einem wahrhaft historischen Ereignis geworden. Der amtierende Meister Aserbaidschans, Sabah empfing im Rückspiel der Play-offs den israelischen Verein Hapoel Be'er Sheva und vollendete ein fantastisches 5:2-Comeback (6:4 nach Hin- und Rückspiel).

Dieser Sieg brachte Sabah nicht nur in die Ligaphase des Turniers, sondern machte Usbekistan auch zum absoluten Spitzenreiter in der Region, was die Anzahl der Spieler in der Gruppenphase der Champions League betrifft.

Wende in der 74. Minute: Heldentat von Rachmonalijew

Im Spiel gegen den israelischen Klub wurde der talentierte usbekische Mittelfeldspieler Umarali Rachmonalijew zum Hauptakteur der Begegnung:

Der entscheidende Treffer: In einer extrem schwierigen Phase, als Sabah zu Hause mit 1:2 zurücklag, glich Rachmonalijew in der 74. Minute mit einem präzisen Schuss aus (2:2);

Überlegenheit in der Verlängerung: Durch dieses Tor beflügelt, erzielten die Gastgeber in der Verlängerung zwei weitere Treffer und sicherten sich den 5:2-Endstand.

Zwei usbekische Spieler gleichzeitig in der UCL

Die Liste der zentralasiatischen Spieler, die an der Ligaphase des Wettbewerbs teilnehmen, steht fest:

Vertreter Usbekistans: Manchester CityAbwehrstütze Abdukodir Chusanow und Sabah-Leistungsträger Umarali Rachmonalijew ;

Vertreter Kasachstans: Kasachstan wird nur durch den Sabah-Torhüter Stas Pokatilov vertreten.

Damit hat Usbekistan die Nachbarländer bei der Anzahl der Vertreter in der Ligaphase des prestigeträchtigen Turniers überholt.

„Ich möchte im Bernabéu gegen Real spielen“: Rachmonalijews Gefühle

Nach Spielende äußerte sich Umarali Rachmonalijew in einem Flash-Interview zu seinen Eindrücken und der bevorstehenden Auslosung: