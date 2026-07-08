Die neue Saison der Qualifikationsrunden der UEFA Champions League hat auf europäischem Boden begonnen. Der FK Sabah aus Baku, der in der vergangenen Saison die aserbaidschanische Meisterschaft gewann, feierte sein Debüt im prestigeträchtigsten Turnier des Kontinents. Im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde empfingen sie den walisischen Verein The New Saints. Zamin.uz präsentiert die Details dieser historischen Begegnung.

Intensität und Tore in der zweiten Halbzeit

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen und hart umkämpft. Obwohl beide Mannschaften versuchten, den Weg zum gegnerischen Tor zu finden, fehlte es im Abschluss an Präzision. So blieb es bis zur Pause beim torlosen Remis.

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Bakuer das Tempo deutlich, was sich auszahlte:

66. Minute: Veljko Simic erzielte nach einer schönen Vorlage von Tymoteusz Puchacz den Führungstreffer — 1:0.

84. Minute: Die Gastgeber, die das Spielgeschehen voll im Griff hatten, legten nach. Diesmal trug sich Kaheem Parris in die Torschützenliste ein und besiegelte den Sieg seines Teams — 2:0.

Die Waliser konnten in den verbleibenden Minuten keinen ernsthaften Widerstand leisten, um das Ergebnis zu ändern oder zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, und verließen das Spielfeld ohne Torerfolg.

Umarali Rachmonalijew in der UEFA Champions League!

Für die usbekischen Fußballfans hatte dieses Spiel eine besondere Bedeutung. Ein weiterer Landsmann kam in der neuen Saison der UEFA Champions League zum Einsatz.

Der talentierte Mittelfeldspieler, der zum Kader der usbekischen Nationalmannschaft zählt, Umarali Rachmonalijew stand in der Startelf von Sabah. Er war genau eine Stunde (60 Minuten) aktiv und trug zum Sieg seiner Mannschaft bei.

Damit schlug Rachmonalijew ein neues Kapitel in seiner Karriere auf und reihte sich in die Riege der usbekischen Spieler ein, die an der UEFA Champions League teilgenommen haben.

Kurze Spielstatistik

Indikator Sabah (Aserbaidschan) The New Saints (Wales) Endstand 2 : 0 0 : 0 Tore V. Simic (66'), K. Parris (84') — Vorlage T. Puchacz (66') — Unser Vertreter U. Rachmonalijew (spielte 60 Minuten) —

Die Bakuer starteten erfolgreich und souverän in ihr Debüt. Nun müssen die Spieler von Sabah dieses positive Ergebnis im Rückspiel in Wales in einer Woche verteidigen, um den Einzug in die nächste Runde zu sichern.