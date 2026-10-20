PSG – Barcelona: Aufstellungen und Liveticker

57 Raphinha (Barcelona) bekommt den Ball frei im Strafraum und steht allein vor dem Torwart, aber sein Direktschuss geht deutlich am rechten Pfosten vorbei.

55 Ein fantastisches Teamtor! Nach einer Flanke von Fermín steht Xavi Espart (Barcelona) im Strafraum völlig frei und trifft präzise ins rechte Eck. 1:1.

54 Joan Garcia pariert stark gegen den Schuss von Joao Neves (PSG).

51 Achraf Hakimi (PSG) schießt direkt, aber der Torwart pariert glänzend.

51 Barcelona führt den Eckstoß aus, aber dank einer starken Defensivleistung verpufft die Torchance.

50 Anthony Gordon (Barcelona) versuchte den Ball vor das Tor zu flanken, aber die gegnerische Abwehr klärte die Gefahr. Barcelona bekommt einen Eckball.

49 Desire Doue (PSG) hielt seinen Gegenspieler ganz offen zurück, um ihn am Ball zu hindern, und der Schiedsrichter unterbrach sofort das Spiel.

48 Marc Bernal (Barcelona) vergibt eine gute Chance, der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei.

48 Lucas Hernandez (PSG) ging im Zweikampf viel zu hart zu Werke, und Michael Oliver unterbrach das Spiel und gab Freistoß.

47 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) versuchte es direkt, aber sein Schuss wurde von einem Abwehrspieler abgeblockt und stellte keine Gefahr für den Torwart dar.

46 Raphinha (Barcelona) steht im Abseits!

46 Die Pause ist vorbei und die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45+4 Der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab, womit die ersten 45 Minuten des Spiels zu Ende sind.

45+3 Fabián Ruiz (PSG) zieht gut ab in die Tormitte, aber sein Versuch landet direkt in den Händen des Torwarts.

45+2 Fabian Ruiz (PSG) findet Platz außerhalb des Strafraums, aber sein wuchtiger Schuss geht über die Latte.

45 Der vierte Offizielle hat 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt.

45 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) erhielt den Ball im freien Raum außerhalb des Strafraums und zog wuchtig auf die Tormitte ab, aber Joan García fing den Ball mühelos ab.

44 Fermin (Barcelona) schlägt eine Flanke, aber der Ball erreicht keinen seiner Mitspieler.

43 Willian Pacho (PSG) hat eine leichte Blessur erlitten, aber es sieht so aus, als könnte er weitermachen.

41 Willian Pacho (PSG) liegt verletzt am Boden, und der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, um medizinische Hilfe zu leisten.

40 Fermín (Barcelona) hatte nach einem tollen Pass im Strafraum genug Zeit und Platz für den Schuss, aber Matvey Safonov parierte seinen Ball in die Tormitte mühelos.

38 Tor! Désiré Doué (PSG) trifft! João Neves legt den Ball per Kopf in seinen Lauf, und er zieht unhaltbar für den Torhüter ab. 1:0.

34 Achraf Hakimi (PSG) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber die Abwehrspieler klären den Ball.

31 Der Torhüter parierte den Schuss von Chwitscha Kwarazchelia (PSG), der genau auf die Mitte des Tors gezielt hatte.

29 Fabián Ruiz (PSG) schießt aufs rechte Eck, aber der Torhüter pariert glänzend.

29 Achraf Hakimi (PSG) kommt frei im Strafraum zum Abschluss, doch sein Schuss wird von einem Verteidiger glänzend geblockt.

29 Ferran Torres (PSG) nahm ein genauer Zuspiel im Strafraum an und zog direkt wuchtig aufs Torzentrum ab. Joan Garcia parierte mit einer starken Parade. Was für eine Glanzparade!

27 Dani Olmo muss verletzungsbedingt vom Platz. Hansi Flick bringt Fermín (Barcelona).

26 Das Spiel ist unterbrochen, Dani Olmo (Barcelona) hat sich verletzt und die Ärzte müssen auf den Platz kommen.

25 Ferran Torres (PSG) nimmt eine tolle Flanke im Strafraum an und schießt direkt! Der Torwart pariert den Schuss nahe dem linken Pfosten.

22 Lamine Yamal (Barcelona) zieht von außerhalb des Strafraums ab, aber der Ball geht weit am linken Pfosten vorbei.

20 Raphinha (Barcelona) nahm den Ball im Strafraum nach einem Durchbruch durch die Abwehrkette an. Er zog, ohne den Kopf zu heben, wuchtig aufs Torzentrum ab, aber Matwej Safonov fing den Ball mühelos ab.

20 Pedri (Barcelona) nimmt den Ball an der Strafraumgrenze an und zieht direkt wuchtig ab, aber das Leder geht über die Latte.

20 Luis Enrique muss zu einemwechsel zwingen. Ousmane Dembele kann wegen einer Verletzung nicht weiterspielen, für ihn kommt Ferran Torres (PSG).

18 Raphinha (Barcelona) startete einen Sololauf, aber ein gegnerischer Verteidiger blockte den Ball ab, sodass keine gefährliche Situation entstand.

18 Vitinha (PSG) schlug einen ungenauen Freistoß, und ein Verteidiger klärte den Ball mühelos.

17 João Cancelo (Barcelona) sieht Gelb für ein grobes Foul.

14 Dani Olmo (Barcelona) nimmt ein hervorragendes Zuspiel an und zieht ab. Sein Schuss von außerhalb des Strafraums geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

12 Désiré Doué (PSG) steht im Abseits.

9 Desire Doue (PSG) foult, und Michael Oliver unterbricht das Spiel. Barcelona bekommt einen Freistoß.

7 Pau Cubarsi (Barcelona) steigt im Strafraum hoch und köpft den Ball auf die Mitte des Tors, aber der Torhüter reagiert glänzend und pariert stark.

7 Eckstoß. Barcelona bekommt eine Chance.

7 Pedri (Barcelona) zieht stramm ab, aber ein Abwehrspieler blockt den Ball ab.

6 Lamine Yamal (Barcelona) spielte einen Pass nach vorne, aber einer der Verteidiger blockierte den Ball.

5 Joan Garcia pariert den Schuss von Desire Doue (PSG) von außerhalb des Strafraums.

5 Der Torwart zeigt eine Glanzparade und wehrt den Schuss von Ousmane Dembélé (PSG) ab, sonst wäre der Ball im unteren linken Eck eingeschlagen.

3 Schnell ausgeführter Eckball von PSG.

2 Was für eine Chance! Chwitscha Kwarazchelia (PSG) zieht direkt von der Strafraumgrenze ab, aber der Ball knallt an den linken Pfosten!

2 Ousmane Dembélé (PSG) steht im Abseits, der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab.

1 Die erste Halbzeit dieses Spiels beginnt gleich.

00:02 Die Spieler haben den Platz betreten und das Spiel beginnt gleich. PSG stößt an.

00:00 Das heutige Spiel wird von Michael Oliver geleitet.

00:00 Vor Spielbeginn könnt ihr einen Blick auf die Startaufstellungen für das heutige Duell werfen.