Die Experten nannten mehrere Gründe für diese Wahl. Die Schützlinge von Luis Enrique gewannen alle ihre ersten vier Spiele in der Ligaphase und erzielten dabei insgesamt 20 Tore. Auf dem Weg dorthin besiegten die Pariser zudem starke Gegner wie Manchester City und den FC Barcelona.

PSG belegte den ersten Platz im ESPN-Ranking. 15 der 17 Experten nannten die Pariser als den absoluten Favoriten des Turniers.

Die Autoren, Redakteure und Experten der Publikation wurden gebeten, die 10 Mannschaften mit der derzeit höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit im Turnier zu benennen. Insgesamt gaben 17 Experten ihre Stimmen ab.

Vor dem fünften Spieltag der Champions League hat ESPN ein Ranking der größten Titelanwärter veröffentlicht. In der Expertenwahl belegte Paris Saint-Germain den ersten Platz. Neben den Parisern schafften es auch der FC Barcelona, Arsenal und Real Madrid in die Top 4. Eine der überraschendsten Nennungen im Ranking ist jedoch der italienische Klub Como.

Als zweifacher amtierender Meister strebt PSG den dritten Titel in Folge im prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb des Kontinents an. Sollte dies gelingen, würde sich der Pariser Klub in einen sehr exklusiven Kreis der europäischen Fußballgeschichte einreihen. Bisher ist es in der Geschichte der Champions League nur Real Madrid gelungen, dreimal in Folge zu triumphieren.

Die Top 10 laut ESPN

Das Ergebnis der Expertenabstimmung ergab folgendes Ranking:

PSG — 15 Erstplatzierungen; FC Barcelona — 1 Erstplatzierung; Arsenal — 1 Erstplatzierung; Real Madrid; Bayern München; Manchester City; Liverpool; Como; Inter Mailand; Atlético Madrid.

Bemerkenswert ist, dass der FC Barcelona und Arsenal zwar die Plätze zwei und drei belegten, aber jeweils nur eine einzige Stimme für den ersten Platz erhielten. Dies zeigt, dass das Vertrauen der Experten primär auf PSG liegt.

Como in den Top 10, während berühmte Klubs außen vor bleiben

Einer der interessantesten Aspekte des Rankings ist die Platzierung von Como auf dem achten Rang. Obwohl der italienische Klub nicht zu den traditionellen Giganten des europäischen Fußballs zählt, nahmen ihn die ESPN-Experten in die Liste der Mannschaften auf, die um den Titel in der Champions League kämpfen könnten.

Gleichzeitig schafften es einige namhafte Vereine nicht in die Top 10. Borussia Dortmund, Roma, Aston Villa, Sporting und Manchester United erhielten zwar ebenfalls Expertenstimmen, doch ihr Gesamtergebnis reichte nicht für den Einzug in die Top 10.

Der fünfte Spieltag der Champions League beginnt

Die Spiele des fünften Spieltags der Champions-League-Ligaphase 2026/27 finden am 24. und 25. November statt.

In dieser Runde stehen spannende Begegnungen an, darunter Arsenal gegen Borussia Dortmund, Real Madrid gegen PSV, Manchester City gegen Napoli, FC Barcelona gegen Sabail, Liverpool gegen Club Brugge und PSG gegen Roma.

Das ESPN-Ranking spiegelt die aktuelle Einschätzung der Experten wider. Doch die Situation im Fußball kann sich nach jedem Spieltag ändern. Ob PSG seine Favoritenrolle in den kommenden Partien bestätigen kann, werden die Ergebnisse auf dem Platz zeigen.