Erling Haaland stellt historischen Rekord in der Champions League auf

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Erling Haaland stellt historischen Rekord in der Champions League auf

Im Rahmen der Ligaphase der UEFA Champions League Manchester Cityverlor zwar zu Hause mit 2:4 gegen Paris Saint-Germain, doch der norwegische Torjäger der „Citizens“, Erling Haaland schrieb Geschichte im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb.

Mit seinem Doppelpack gegen die Pariser löste der Stürmer den legendären Lionel Messi als jüngsten und effizientesten Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs ab.

Messis Rekord ist Geschichte: Ein Tag Vorsprung

Laut offiziellen UEFA-Daten ist Haaland der jüngste Spieler, der die Marke von 60 Toren im Wettbewerb erreicht hat:

  • Haalands Bilanz: Als der norwegische Star sein 60. Tor im Turnier erzielte, war er gerade einmal 26 Jahre und 85 Tage alt;

  • Ein Tag Vorsprung auf Messi: Der bisherige Rekordhalter Lionel Messi war bei seinem 60. Treffer im Trikot des FC Barcelona 26 Jahre und 86 Tage alt. Damit konnte Haaland die Marke des argentinischen Genies um genau einen Tag unterbieten.

Fantastische Statistik: Mehr Tore als Spiele

Erling Haalands Champions-League-Effizienz bleibt für den modernen Fußball atemberaubend hoch:

  • Der Führende mit mehr Toren als Spielen: Aktuell hat Haaland in der Champions League insgesamt 60 Spiele absolviert und dabei 61 Tore erzielt – das entspricht einem Durchschnitt von mehr als einem Tor pro Spiel;

  • 7. Platz in der historischen Rangliste: Dank dieser Leistung kletterte der norwegische Stürmer in der ewigen Torschützenliste der Champions League auf den 7. Platz.

Die Situation in der ewigen Torschützenliste

In der Tabelle der erfolgreichsten Torschützen der Turniergeschichte nimmt Lionel Messi weiterhin Spitzenplätze ein:

  • Messis Gesamtposition: Der argentinische Star hat in der Champions League in 163 Spielen 129 Tore erzielt und belegt damit souverän den 2. Platz in der ewigen Torschützenliste;

  • Haalands nächstes Ziel: Haalands beeindruckendes Tempo, mit dem er bereits mit 26 Jahren 61 Tore erzielt hat, macht ihn zum Hauptanwärter darauf, in Zukunft die absoluten Rekorde von Messi und Cristiano Ronaldo zu knacken.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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