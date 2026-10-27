PSG zum zweiten Mal in Folge als bester Verein der Welt ausgezeichnet

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PSG zum zweiten Mal in Folge als bester Verein der Welt ausgezeichnet

Im renommierten Palladium-Theater in der englischen Hauptstadt London fand die Ballon d'Or 2026 Gala statt, bei der die besten Vereine der Welt offiziell bekannt gegeben wurden. Die prestigeträchtige Auszeichnung für die beste Herrenmannschaft ging zum zweiten Mal in Folge an den französischen Klub PSG wurde geehrt.

Die Pariser krönten damit eine historisch erfolgreiche Saison, in der sie in allen Wettbewerben glänzten und eine ihrer bisher besten Spielzeiten absolvierten.

Die beispiellose Dominanz von PSG: Eine weitere Auszeichnung nach dem Hattrick

Der französische Spitzenklub dominierte in der vergangenen Saison sowohl national als auch international:

  • Triumph in der Champions League:PSG hat zum zweiten Mal in Folge den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb, die UEFA Champions League, gewonnen.

  • Nationale Erfolge: Das Team sicherte sich den Meistertitel in der französischen Ligue 1 sowie den nationalen Superpokal.

  • Zweite Auszeichnung in Folge: Nachdem sie bereits im Vorjahr als bestes Herrenteam ausgezeichnet wurden, setzten sich die Pariser erneut gegen starke Konkurrenten wie Arsenal und Bayern München durch.

FC Barcelona erobert die Spitze im Frauenfußball zurück

Auch bei den Frauen wurde der prestigeträchtige Preis verliehen:

  • Sieg der Katalaninnen: Die Auszeichnung für den besten Frauenverein des Jahres ging an den UEFA Champions League-Sieger aus Katalonien, FC Barcelona. Team.

  • Historischer Wechsel: Nachdem der Preis im letzten Jahr an Arsenal aus London ging, kehrte der FC Barcelona in diesem Jahr an die Spitze zurück.

Ballon d'Or 2026: Details zu den Vereinen des Jahres

Kategorie

Gewinnerverein

Wichtigste Erfolge

Vorjahressieger

Bester Herrenverein des Jahres

PSG (Frankreich)

Champions League-Sieger, Ligue 1-Meister, französischer Superpokalsieger

PSG

Bester Frauenverein des Jahres

FC Barcelona (Spanien)

UEFA Champions League-Sieger

Arsenal

Veranstaltungsort

Palladium-Theater, London

26. Oktober 2026

Ballon d'Or 2026PSGFC BarcelonaUEFA Champions LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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