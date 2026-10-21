PSG besiegt Barcelona, City demontiert AEK, Liverpool gelingt Comeback

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PSG besiegt Barcelona, City demontiert AEK, Liverpool gelingt Comeback

Die Spiele des 3. Spieltags der UEFA Champions League waren ein wahres Torfestival, geprägt von intensivem Kampf und unerwarteten Wendungen. Die europäischen Spitzenklubs boten den Fans ein echtes Fußballspektakel.

Während PSG in Paris einen souveränen Sieg gegen Barcelona feierte, bescherte Phil Foden Manchester City einen Kantersieg gegen AEK. An der Anfield Road drehte Liverpool eine torreiche Partie mit 7 Treffern nach einem Rückstand.

Barcelona in Paris geschlagen: 4:2

Das Spitzenspiel des Spieltags fand in Paris statt. Die Schützlinge von Luis Enrique zeigten gegen die Katalanen ein intensives Spiel mit hohem Tempo und gewannen mit 4:2:

  • PSG-Tore: Doué (38.), Hernández (72.), Vitinha (81.) und Ruiz (86.);

  • Barcelona-Tore: Espart (55.) sowie Lamine Yamal (79.).

PSG: Safonov — Hernández (Zaïre-Emery, 78.), Pacho, Marquinhos (Zabarnyi, 59.), Hakimi — Ruiz, Vitinha, Neves — Kvaratskhelia (Akliouche, 59.), Dembélé (Torres, 20.), Doué (Mayulu, 78.).

Barcelona: García — Cancelo, Martín, Cubarsí, Espart (Balde, 74.) — Pedri (Gavi, 60.), Bernal (Rodri, 60.) — Gordon, Olmo (Fermín, 27.), Yamal — Raphinha (Adeyemi, 60.).

Hattrick von Foden: Manchester City— AEK 5:1

Im Manchester Im Etihad Stadium ließ die Mannschaft von Maresca den Griechen keine Chance:

  • Fodens Hattrick: Phil Foden erzielte im Spiel drei Tore (34., 65., 76. Minute) und schnürte einen Hattrick;

  • Weitere Tore: Anderson (12.) und Cherki (57.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Für die Gäste erzielte Pilios (52.) den Ehrentreffer.

Manchester City: Donnarumma — Lewis, Khusanov, Dias (Braithwaite, 82.), Gvardiol (Reis, 72.) — Anderson, Fernandes (Aït-Nouri, 72.) — Foden, Cherki, Allan — Samba (Makaydu, 62.).

AEK: Brignoli — Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios — Mayer, Arriaga (Gaćinović, 83.), Marín (Koita, 46.), Mário (Zubkov, 63.) — Jović (Vitalish, 83.), Varga (Zini, 46.).

7-Tore-Thriller an der Anfield Road: Liverpool gelingt Comeback

An der Merseyside gab es ein dramatisches Duell. Die Mannschaft von Arne Slot lag gegen Villarreal zurück, drehte das Spiel jedoch und gewann mit 4:3:

  • Liverpool: Mac Allister (36., 65. Doppelpack), Araújo (45.+2) und Wirtz (68.);

  • Villarreal: Mikautadze (4.), Cardona (29.) sowie Oluwaseyi (87.).

Liverpool: Alisson — Araújo (Wirtz, 46.), Quansah (Gomez, 74.), Van Dijk, Tsimikas — Mac Allister, Gravenberch, Nyoni (McConnell, 81.) — Ngumoha (Barcola, 74.), Koumas (Isak, 66.), Gakpo.

Villarreal: Gulácsi — Cardona, Veiga, Navarro, Mourinho — Moleiro (Foyth, 54.), Saliba (Oluwaseyi, 46.), Buchanan (Freeman, 60.) — Gueye, Mikautadze (Pérez, 60.), Comesaña (Moreno, 78.).

Ergebnisse der weiteren Spiele:

  • Stuttgart — Atlético 1:1

    Tore: Leweling (36.) — Álvarez (47.).

  • Napoli — Bodø/Glimt 4:3

    Tore: Politano (1.), McTominay (41., 75. Doppelpack), Bjørtoft (ET) — Hauge (27.), Helmersen (62.), Fet (90.+4).

  • Roma — Slovan 4:0

    Tore: Hermoso (21.), Molina (39.), Pisilli (52.), Malen (58. Elfmeter).

  • Porto — PSV 0:1

    Tor: Til (57.).

Nach diesen Begegnungen ist der Wettbewerb in der Gesamttabelle der Champions League noch spannender und intensiver geworden.

PSGLiverpoolPhil FodenUEFA Champions LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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