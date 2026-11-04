Unaufhaltsames PSG: Die Schützlinge von Luis Enrique bauen ihre Siegesserie auf 10 Spiele aus

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Unaufhaltsames PSG: Die Schützlinge von Luis Enrique bauen ihre Siegesserie auf 10 Spiele aus

Der amtierende Sieger der UEFA Champions League und der französischen Ligue 1, Paris Saint-Germain, setzt seinen Siegeszug in allen Wettbewerben fort. Der von Luis Enrique trainierte Pariser Club empfing im Rahmen der Champions League das spanische Team Villarreal im eigenen Stadion, besiegte es deutlich mit 6:0 und baute seine Siegesserie auf 10 Spiele in Folge aus.

36 Tore und Siege gegen Top-Teams in Serie

Die Pariser mussten sich zuletzt am 4. September in der Ligue 1 gegen Monaco geschlagen geben. Nach dieser Niederlage entwickelte sich das Team zu einer unaufhaltsamen Kraft und gewann alle 10 darauffolgenden Begegnungen. Während dieser Serie wurden Größen wie Marseille (2:1), Manchester City (4:2) sowie Barcelona (4:2) besiegt. In insgesamt 10 Spielen erzielten die Pariser 36 Tore und mussten nur 9 Gegentreffer hinnehmen.

Statistiken der 10-Spiele-Siegesserie von PSG

Kennzahlen

Details und Ergebnisse

Siegesserie

10 Spiele in Folge

Ergebnis des letzten Spiels

PSG 6:0 Villarreal (UCL)

Letzte Niederlage

4. September (gegen Monaco, Ligue 1)

Höchste Siege der Serie

Marseille (2:1), Manchester City (4:2), Barcelona (4:2)

Torverhältnis

36:9 (+27 Tordifferenz)

Nächstes Pflichtspiel

7. November, gegen Troyes (Heimspiel)

Nächste Herausforderung — Spiel gegen Troyes

Das Team von Luis Enrique bestreitet sein nächstes Pflichtspiel am 7. November im Rahmen der französischen Meisterschaft im Parc des Princes — die Pariser empfangen den Club Troyes in ihrem Stadion.

Glauben Sie, dass PSG unter der Leitung von Luis Enrique auch in dieser Saison den Titel in der Champions League verteidigen und seine Vormachtstellung behaupten kann?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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