Der brisanteste Finanzskandal rund um die englische Premier League von Manchester City beginnt nun, das Schicksal des Star-Kaders direkt zu beeinflussen. Laut exklusiven Informationen des renommierten britischen Mediums TEAMtalk erwägt der talentierte französische Flügelspieler der „Citizens“, Rayan Cherki, ernsthaft, seine Karriere bei einem anderen Verein fortzusetzen, da die Gefahr eines negativen Ausgangs des Gerichtsverfahrens gegen den Klub besteht.

Sollten gegen den Manchester-Klub Sanktionen wie ein Zwangsabstieg oder ein kompletter Ausschluss aus der Premier League verhängt werden, stehen Europas Spitzenvereine bereit, um Jagd auf das 23-jährige Talent zu machen.

PSG und Liverpool steigen in den Kampf ein: Das Transferrennen ist in vollem Gange

Die Ungewissheit um Cherkis Zukunft hat die Schwergewichte auf dem Transfermarkt in Bewegung versetzt:

Winter- und Sommerziele: Das französische PSG und der englische FC Liverpool haben sich als Hauptanwärter auf die Verpflichtung von Rayan Cherki herauskristallisiert;

Pläne geschmiedet: Beide Giganten beobachten die Situation genau und bereiten sich darauf vor, den Transfer des Spielers bereits im kommenden Winter-Transferfenster oder spätestens im nächsten Sommer zu realisieren;

Weitere Interessenten: Zuvor hatte die europäische Presse bereits mehrfach berichtet, dass auch der Chelsea FC, der FC Barcelona und Real Madrid ernsthaftes Interesse an dem französischen Flügelspieler gezeigt haben.

Langfristiger Vertrag bis 2030: Der Schutzmechanismus von City

Rayan Cherki ist nach seinem Wechsel zu Manchester Cityschnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Offensivabteilung geworden:

Langzeitvertrag: Der aktuelle Arbeitsvertrag zwischen dem Spieler und dem Verein ist bis 2030 datiert, und die „Citizens“ betrachten ihn als strategisches Kapital;

Höhere Gewalt: Sollte jedoch der Status des Vereins in der höchsten Spielklasse gefährdet sein, können selbst solch lange Verträge keine Garantie für den Verbleib von Top-Spielern bieten;

Ambitionen des Spielers: Der Flügelspieler, der sich in der Blüte seiner Karriere befindet, verhehlt nicht seine Absicht, um die UEFA Champions League und Titel in den Top-5-Ligen zu kämpfen.

Entscheidende Phase vor dem Gerichtsurteil

Das laufende Gerichtsverfahren wegen der Finanzverstöße vonManchester Cityhat sich zu einer der gefährlichsten Perioden in der Geschichte des Vereins entwickelt:

Drohender Ausschluss: Sollte die unabhängige Kommission die Vorwürfe vollständig bestätigen und den Ausschluss aus der Premier League beschließen, hätten die Stars des Teams die Möglichkeit, ihre Verträge neu zu bewerten oder sich auf den Transfermarkt zu begeben;

Gefahr einer Abwanderungswelle: Die Situation um Cherki ist nur die Spitze des Eisbergs; es heißt, dass viele andere Stars des Kaders ihre Berater angewiesen haben, alternative Optionen vorzubereiten.

In einer Zeit, in der der europäische Fußball vor großen Umwälzungen steht, hängt die Zukunft von Rayan Cherki im Etihad Stadium direkt von den rechtlichen Entscheidungen in den Gerichtssälen ab.