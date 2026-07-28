100-Mio.-Hammer von Liverpool: Einigung mit Barcola erzielt!

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100-Mio.-Hammer von Liverpool: Einigung mit Barcola erzielt!

Die nächste große Transferbombe im europäischen Fußball steht kurz vor dem Platzen. Der 23-jährige, talentierte PSG-Stürmer Bradley Barcola hat sich mit dem FC Liverpool über die persönlichen Vertragsbedingungen prinzipiell geeinigt.

Zamin.uz berichtet unter Berufung auf den bekannten Insider Nicolò Schira über die neuesten und wichtigsten Details dieses Transfers.

1. Vertrag bis 2032 und eines der Top-Gehälter

Zuverlässigen Quellen zufolge haben die Verhandlungen zwischen Liverpool und Bradley Barcola erfolgreich abgeschlossen. Der französische Flügelflitzer hat sich mit dem Merseyside-Klub auf einen langfristigen Vertrag geeinigt, der bis zum Sommer 2032 läuft .

Dem neuen Abkommen zufolge wird der 23-jährige Spieler voraussichtlich zu den bestbezahlten Stars an der Anfield Road gehören. Der Spieler selbst unterstützt die Idee eines Wechsels in die Premier League voll und ganz und betrachtet Liverpool als seine einzige und bevorzugte Option für die Fortsetzung seiner Karriere, falls sich die Vereine einigen.

2. Ablösesumme: PSG fordert 170 Mio. €, Liverpool will den Preis drücken

Das Hauptproblem sind nun die offiziellen Verhandlungen zwischen Liverpool und PSG. Der Pariser Klub will sein Talent nicht einfach so ziehen lassen und taxiert ihn auf etwa 170 Millionen Euro .

Dennoch hoffen die Verantwortlichen von Liverpool, die Forderungen von PSG zu senken, und bereiten ein erstes offizielles Angebot an den französischen Spitzenklub vor, das über 100 Millionen Euro liegt.

Wichtige Kennzahlen zum Transfer von Bradley Barcola zu Liverpool

Aspekt / Faktor

Details

Spieler

Bradley Barcola (23 Jahre, Frankreich)

Aktueller Verein

PSG (Paris)

Zukünftiger Verein

FC Liverpool (Anfield)

Vertragslaufzeit

Bis Sommer 2032 (Langfristig)

PSG-Forderung

170 Millionen Euro

Liverpool-Angebot

Über 100 Millionen Euro

Haupt-Insider

Nicolò Schira

3. Barcolas Statistik aus der Vorsaison

Der 23-jährige französische Stürmer stellte in der vergangenen Saison bei den Parisern seine hohe Torgefährlichkeit unter Beweis. Mit seinen starken Leistungen hat er das Interesse europäischer Spitzenklubs geweckt.

  • Einsätze gesamt: 49 Spiele

  • Tore: 13

  • Vorlagen: 6

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Die Investition von über 100 Millionen Euro in die Offensivabteilung könnte das Kräfteverhältnis im europäischen Fußball verändern.

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Glaubst du, dass Barcola die Ablöse von 100+ Mio. € wert ist und ein Superstar in Liverpool werden kann? Schreib deine Meinung in die Kommentare!

LiverpoolBradley BarcolaPSGNicolò Schira
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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