Sensationelle Nacht in der UCL: PSG, Arsenal und Liverpool siegen

Die Spitzenspiele des 1. Spieltags der UEFA Champions League endeten mit echtem Fußball-Drama und einem wahren Torregen. In einer Nacht, in der die Augen des gesamten Kontinents auf die Spiele gerichtet waren, zeigten die europäischen Giganten ihre Ambitionen: Während PSG in Paris seinen Gegner mit einem Kantersieg deklassierte, erlebte man an der Anfield Road ein dramatisches Comeback von Liverpool gegen Atletico, und in Neapel sicherte sich Arsenal einen abgeklärten taktischen Sieg. Wer erzielte die Tore in Paris, wie drehte Liverpool die Partie und wer war der Held der „Gunners“? Am Ende des Artikels finden Sie alle Details, Ergebnisse und Torschützen der nächtlichen Begegnungen.

Tor-Show in Paris und Torres-Hattrick

Das Spiel in der französischen Hauptstadt zwischen PSG und dem slowakischen Team Slovan verlief unter der totalen Dominanz der Gastgeber:

Schneller Doppelpack von Dembele: In der 17. und 23. Minute traf Ousmane Dembele zweimal ins gegnerische Netz und sorgte für einen souveränen Start der Pariser;

Ferran Torres' Gala: Der zum Spieler des Spiels avancierte Ferran Torres erzielte in der 31., 47. und 57. Minute drei Treffer in Folge und krönte sich bereits am ersten Spieltag mit einem Hattrick;

Ruiz setzt den Schlusspunkt und das Tor der Gäste: Obwohl Kamara in der 59. Minute für Slovan verkürzen konnte, stellte Fabian Ruiz in der 87. Minute den 6:1-Endstand her.

„Wir haben das Spiel komplett kontrolliert. Diese Produktivität unserer Offensive gibt uns großes Selbstvertrauen für die kommenden Spiele der Ligaphase“, so der Stab des Pariser Clubs.

Dramatisches Comeback an der Anfield Road und wichtige 3 Punkte in Neapel

Auch die beiden anderen Spitzenspiele der Nacht waren hart umkämpft:

Liverpools Wille: Atletico Madrid ging in der 17. Minute durch Marcos Llorente in Führung. Doch die „Reds“ gaben nicht auf – Dominik Szoboszlai glich in der 40. Minute aus, und in der 50. Minute erzielte Alexis Mac Allister den Siegtreffer zum 2:1;

Odegaards entscheidender Schlag in Neapel: Ein einziges Tor entschied das taktisch geprägte Duell zwischen Napoli und Arsenal. In der 75. Minute traf Arsenal-Kapitän Martin Odegaard gegen den eingewechselten Torhüter und sicherte den Londonern einen wertvollen 0:1-Auswärtssieg.

Offizielle Ergebnisse und Aufstellungen

Die wichtigste Frage für viele Fußballfans ist, wie die vollständigen Protokolle nach dieser spannenden UCL-Nacht aussehen. Das wichtigste Fazit ist, dass Liverpool, Arsenal und PSG bereits am ersten Spieltag der Ligaphase ihre Ambitionen untermauerten und jeweils 3 wichtige Punkte sammelten. Die offiziellen Statistiken lauten wie folgt:

Liverpool – Atletico 2:1 Tore: Dominik Szoboszlai (40), Alexis Mac Allister (50) — Marcos Llorente (17). Liverpool: Alisson, van Dijk, Gakpo, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Araujo, Ngumoha, Barcola, Mac Allister, Isak. Atletico: Oblak, Romero, Pubill, Hancko, Llorente, Koke (Lookman, 59), Kang-in Lee (Grimaldo, 59), Barrios, Baena, Simeone, Alvarez.

Napoli – Arsenal 0:1 Tor: Martin Odegaard (75). Napoli: Meret (Milinkovic-Savic, 46), di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera, Lobotka, Gilmour, Politano, De Bruyne, Alisson, Hojlund. Arsenal: Raya, White, Inakpiye, Gabriel, Konsa, Rice, Merino, Odegaard, Saka, Eze, Gyokeres.

PSG – Slovan 6:1 Tore: Ousmane Dembele (17, 23), Ferran Torres (31, 47, 57), Fabian Ruiz (87) — Kamara (59). PSG: Safonov, Hakimi, Pacho, Mendes, Zabarnyi, Vitinha, Ruiz, Fernandes, Dembele, Akliouche, Torres. Slovan: Takac, Blackman, Bajric, Markovic, Kruck, Martinez, Pokorny, Barseghyan, Ibrahim (Mustafic, 60), Kamara, Sporar.

Welches Team hat Sie in dieser Champions-League-Nacht am meisten beeindruckt: PSG mit 6 Toren, Liverpool mit dem Sieg gegen Atletico oder Arsenal mit dem Auswärtserfolg in Neapel? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie die Ergebnisse mit Ihren Freunden!