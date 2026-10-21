Sporting CP – LASK: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der Champions League zwischen Sporting CP und LASK beginnt am 22. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf Sporting CP: 30. Kayke Pereira, 22. Fresneda I., 72. Quaresma E., 25. Inácio G. (Kapitän), 20. Araújo M., 77. Doumbia I., 5. Altimira S., 8. Simões J., 10. Catamo G., 97. Suárez L., 19. Irankunda N.
Ersatzbank Sporting CP: 4. Andersen S., 55. Ba I., 28. Derry J., 50. Dias R., 73. Felicíssimo E., 58. Gonçalves F., 7. Ioannidis F., 31. Luis Guilherme, 9. Nel R., 21. Pedro Lima, 1. Silva R., 13. Vagiannidis G.
Cheftrainer Sporting CP: Borges R.
Startelf LASK: 1. Jungwirth L., 20. Mølgaard Jørgensen K. P., 4. Mbuyamba X., 43. Talovierov M., 16. Andrade A., 25. Dibango I., 9. Danek K., 10. Ljubicic R., 30. Horvath S. (Kapitän), 11. Kalajdzic S., 27. Lang K.
Ersatzbank LASK: 7. Adeniran S., 6. Bogarde M., 23. El-Faouly D., 29. Flecker F., 3. Frekletton M., 45. Kane N., 39. Katzmayr K., 18. Schöpf A., 33. Schützenauer T., 8. Usor M., 21. Verhaegh M.
Cheftrainer LASK: Kühbauer D.
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