Noch ein Suárez für den FC Barcelona? 38-Tore-Kandidat genannt

Vor dem Hintergrund von Berichten, dass der FC Barcelona nach einem neuen Mittelstürmer sucht, wurde ein unerwarteter Kandidat ins Spiel gebracht. Der ehemalige Spieler des katalanischen Klubs, Jofre Mateu, hält den kolumbianischen Stürmer Luis Suárez, der eine torgefährliche Saison bei Sporting absolviert hat, für eine geeignete Option.

Hierbei handelt es sich nicht um den berühmten uruguayischen Suárez, der beim FC Barcelona Geschichte geschrieben hat. Der vorgeschlagene Spieler ist der 28-jährige kolumbianische Mittelstürmer, der in der portugiesischen Liga durch seine Torjägerqualitäten auffällt.

Warum hat Mateu gerade Suárez vorgeschlagen?

Jofre Mateu ist ein ehemaliger Flügelstürmer, der in der Jugendakademie von Barcelona ausgebildet wurde und auch für die Profi-Mannschaft spielte. Mittlerweile äußert er sich als Fußballanalyst regelmäßig zu den Geschehnissen rund um den katalanischen Klub.

Dem im Text angeführten Zitat zufolge sieht Mateu Suárez als eine vergleichsweise günstige Option an, die im Sturm sofort für Ergebnisse sorgen kann.

„Er kann zusammen mit Olmo, Pedri und Lamine Yamal einen enormen Einfluss auf die Offensivreihe ausüben. Luis ist in der Lage, in einer Saison mehr als 35 Tore zu erzielen“, sagte Mateu.

Nach Ansicht des ehemaligen Spielers braucht Barcelona einen klassischen Mittelstürmer, der den Ball im Strafraum verarbeitet, Lücken zwischen den Verteidigern findet und die herausgespielten Chancen in Tore ummünzt.

Die Bilanz aus 53 Spielen fällt auf

Luis Suárez hat sich in seiner Debütsaison bei Sporting sehr schnell an den portugiesischen Fußball angepasst.

In öffentlich zugänglichen Statistikdatenbanken werden seine Leistungsdaten für die Klubsaison 2025/26 wie folgt angegeben:

Statistik Ergebnis Spiele 53 Tore 38 Vorlagen 8 Torreschaffende Beteiligungen 46

Somit wird in den meisten Statistikquellen nicht die im ersten Text genannte Anzahl von neun Torvorlagen, sondern ein Wert von acht Assists verzeichnet.

Allein in der portugiesischen Liga erzielte Suárez 28 Tore und wurde Torschützenkönig der Saison. Auch Sporting bestätigte diesen Erfolg offiziell nach seinem Tor im letzten Spiel.

Das ist nicht der frühere Barcelona-Suárez

Aufgrund der Ähnlichkeit von Vor- und Nachname könnten viele ihn mit dem uruguayischen Luis Suárez verwechseln.

Allerdings ist der Stürmer von Sporting:

in Santa Marta, Kolumbien, geboren;

28 Jahre alt;

auf der Hauptposition Mittelstürmer aktiv;

früher für Granada, Marseille und Almería aufgelaufen;

im Sommer 2025 zu Sporting gewechselt.

Schon in seiner letzten Saison bei Almería überzeugte er mit 31 Toren und acht Vorlagen. Genau danach holte Sporting ihn nach Portugal.

Folglich ist die Torgefährlichkeit von Suárez in Portugal kein monatlicher Zufallstreffer. Er hat zwei Spielzeiten in Folge starke Torquoten vorzuweisen.

Ist er wirklich so „günstig“?

Mateu erwähnte Suárez als eine relativ preiswerte Option. Das Portal Transfermarkt taxiert den Marktwert des Spielers auf rund 30 Millionen Euro.

Allerdings entspricht der Marktwert nicht dem exakten Verkaufspreis eines Spielers.

Der Vertrag von Suárez bei Sporting läuft bis zum Sommer 2030. In seinem Arbeitspapier ist zudem eine Ausstiegsklausel über 80 Millionen Euro verankert.

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Sporting 80 Millionen Euro fordern wird. Es gibt jedoch auch keine Garantie dafür, dass der portugiesische Klub den Stürmer einfach für die von Transfermarkt genannten 30 Millionen Euro ziehen lässt.

Vor allem nach einer Saison mit 38 Treffern dürfte sein tatsächlicher Verhandlungspreis deutlich höher liegen.

Wie passt Suárez in das Spiel des FC Barcelona?

Die größte Stärke des Kolumbianers sind seine Laufwege im gegnerischen Strafraum.

Er ist kein Stürmer, der sich nur am Ball aufhält. Suárez stößt in die Räume hinter den Abwehrspielern vor, setzt die Innenverteidiger unter Druck und benötigt vor dem Tor nicht viel Zeit für Entscheidungen.

An der Seite kreativer Spieler wie Pedri, Dani Olmo und Lamine Yamal könnte er noch mehr Tormöglichkeiten bekommen. Darauf baut auch Mateus Idee auf: Barcelona liefert die Bälle, und Suárez vollendet den Angriff.

Seine Ankunft könnte folgende Möglichkeiten eröffnen:

Die Vorlagen von Lamine Yamal in Tore ummünzen;

klare Anspielstationen im Strafraum für Pedri und Olmo schaffen;

die gegnerischen Innenverteidiger nach hinten binden;

bei Flanken aus dem Halbfeld Torgefahr ausstrahlen;

sich an Pressing und Gegenpressing beteiligen.

Allerdings garantieren 38 Tore in der portugiesischen Liga nicht, dass dieses Ergebnis in La Liga eins zu eins wiederholt werden kann. Von einem Stürmer werden bei Barcelona neben Toren auch Kombinationsspiel, Ballbehauptung und schnelle Entscheidungen auf engstem Raum gefordert.

Hat Barcelona tatsächlich Interesse an ihm?

Bislang ist nicht offiziell bestätigt, dass konkrete Verhandlungen zwischen dem FC Barcelona und Sporting bezüglich Luis Suárez begonnen haben.

Die vorliegenden Informationen beruhen auf Mateus persönlicher Empfehlung. Dies bedeutet weder, dass der Spieler auf der Transferliste des Klubs steht, noch dass ein offizielles Angebot abgegeben wurde.

Spanischen Medienberichten zufolge sucht Barcelona nach dem Abgang von Robert Lewandowski einen neuen Mittelstürmer, wobei auch andere Spieler zum Kreis der Hauptkandidaten zählen.

Deshalb ist Suárez im Moment eher eine in die Diskussion geworfene alternative Option als ein konkretes Transferziel.

Welche Risiken birgt sein Transfer?

Obwohl die Statistiken von Suárez stark sind, bleiben bei einem möglichen Transfer einige Fragen offen:

er ist 28 Jahre alt, wodurch ein hoher Weiterverkaufsertrag schwierig werden könnte;

es gibt keine Garantie, dass er seine Portugal-Bilanz in Spanien bestätigt;

die finanziellen Forderungen von Sporting könnten weit über 30 Millionen Euro liegen;

der Spieler muss sich in das komplexe Positionsspiel Barcelonas einfügen;

die finanziellen Restriktionen des Klubs erschweren jeden größeren Transfer.

Gleichzeitig birgt die Verpflichtung eines fertigen Torjägers oft weniger Risiko als die Investition in einen jungen, sich noch entwickelnden Stürmer.

Warum wirkt die Idee vom „neuen Suárez“ so interessant?

Für die Fans des FC Barcelona hat der Name Suárez eine ganz besondere Bedeutung. Der Uruguayer Luis Suárez war einer der stärksten Mittelstürmer der Klubgeschichte.

Den kolumbianischen Spieler eins zu eins mit ihm zu vergleichen, wäre unfair. Spielstil, Erfahrung und Werdegang unterscheiden sich.

Dennoch besitzt auch der neue Suárez eine entscheidende Eigenschaft – er weiß, wie man Tore schießt.

Vorerst bleibt der Vorschlag von Jofre Mateu eine spannende Idee auf dem Transfermarkt. Falls Barcelona tatsächlich nach einem torgefährlichen und preiswerten Mittelstürmer sucht, könnte der Name des Kolumbianers nun auch auf den Schreibtischen der sportlichen Leitung landen.

Die Hauptfrage lautet jedoch: Wird Sporting zustimmen, seinen 38-Tore-Stürmer zu einem „vergleichsweise günstigen“ Preis abzugeben?