„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer

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„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer

Im iranischen Fußball sind unerwartet hitzige Debatten über die jüngsten Leistungen der Nationalmannschaft und die Auswahl der Gegner entbrannt. Der Cheftrainer eines der führenden Vereine des Landes, Persepolis, Mehdi Tartar kritisierte auf einer Pressekonferenz die aktuelle Situation der Nationalmannschaft scharf und äußerte seinen Einwand gegen die Politik der Gegnerwahl.

Der Experte stellte fest, dass sowohl die Spielqualität als auch die erzielten Ergebnisse der Mannschaft einen ernsthaften Rückgang verzeichnen, und betonte insbesondere, dass die häufigen Begegnungen mit der usbekischen Nationalmannschaft keinen Nutzen bringen.

„Wir spielen ständig gegen Usbekistan...“

Nach Ansicht von Mehdi Tartar wirkt sich die Geografie der jüngsten Freundschafts- und Pflichtspiele negativ auf den persischen Fußball aus:

  • Frage von Wettbewerb und Ansehen: Der Trainer verbarg seine Unzufriedenheit über die Eintönigkeit der Gegner nicht: „Wir spielen ständig gegen Usbekistan, und das hat nichts weiter gebracht, als den Ruf unserer Mannschaft zu schädigen. Solche Probleme fügen der Nationalmannschaft großen Schaden zu.“, betonte Tartar scharf;

  • Fehlende Heimspiele: Er fügte hinzu, dass nicht nur die Trainer für die Krise der Mannschaft verantwortlich seien, sondern auch die schwierigen Bedingungen im Land. Die iranische Nationalmannschaft, die gezwungen ist, ihre Heimspiele auf neutralem Boden auszutragen, wird um die Unterstützung der Fans und den Heimvorteil gebracht.

Vorschlag für interne Gespräche zur Verbesserung der Situation

Der Trainer von Persepolis beschränkte sich nicht nur auf Kritik, sondern kündigte an, die Probleme intern lösen zu wollen:

  • Dialog im geschlossenen Format: Anstatt über die Medien zu streiten, plant Tartar für nächste Woche ein Treffen hinter verschlossenen Türen mit dem Trainerstab der iranischen Nationalmannschaft;

  • Praktische Hilfe und taktische Korrekturen: Der Experte möchte seine persönliche Erfahrung und praktische Unterstützung bei der Auswahl des Kaders, den Spielsystemen und der Behebung technischer Mängel anbieten.

In einer Zeit, in der die Nationalmannschaften des Iran und Usbekistans in den letzten Jahren zu ständigen Rivalen bei den WM-Qualifikationsspielen und CAFA-Turnieren geworden sind, wird die scharfe Position des Trainers aus Teheran die Aufmerksamkeit der regionalen Fußballgemeinschaft auf sich ziehen.

Mehdi TartarPersepolisIranische NationalmannschaftCAFA-TurniereFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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