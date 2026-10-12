Abdusattorov äußert sich vor Sindarovs Titelkampf sensationell

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Abdusattorov äußert sich vor Sindarovs Titelkampf sensationell

Der usbekische berühmte Großmeister Nodirbek Abdusattorov sein Teamkollege aus der Nationalmannschaft Javohir Sindarovgab vor dessen historischem Duell um die Schachweltmeisterschaft gegen den Inder Gukesh Dommaraju ein unerwartetes und überraschendes Interview. UzChess Gegenüber dem Magazin UzChess stellte Abdusattorov Sindarov auf eine Stufe mit den größten Legenden der Schachgeschichte und erkannte offen sein angeborenes Talent sowie dessen Einfluss auf ihn selbst an.

Dieses Bekenntnis, das Schachfans in Staunen versetzte, zeigt, auf welch hohem Niveau sich die Freundschaft und der sportliche Wettbewerb zwischen den beiden usbekischen Stars bewegen.

«Auf einer Stufe mit Kasparov»: Hohe Wertschätzung vonAbdusattorov

Als Nodirbek auf das einzigartige Talent seines Kollegen einging, äußerte er folgende wichtige Gedanken:

  • «Talentierter als ich»: «Wir kennen Javohirs Potenzial sehr gut. Er ist ein riesiges Talent, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass er sogar talentierter ist als ich. Bis 2021–2022 hat er dem Schach nicht viel Zeit gewidmet und sich auch mit anderen Dingen beschäftigt», sagte Abdusattorov.

  • Unter den Top 5 aller Zeiten: «Ich denke, Sindarov gehört zu den fünf talentiertesten Schachspielern der Geschichte – auf einer Stufe mit Garri Kasparov und anderen großen Meistern. Was das Talent angeht, steht er ihnen in nichts nach. Er konnte sein Potenzial nur viele Jahre lang nicht voll ausschöpfen und blieb etwas im Schatten.»

«Er hat mich überholt und mir neuen Schwung gegeben»

Der Großmeister sprach offen über die Schwierigkeiten in seiner eigenen Karriere und wie Javohirs Erfolg ihm neue Kraft verliehen hat:

  • Die 2700er-Marke und das Kandidatenturnier: Abdusattorov erinnerte daran, dass er 2022 als Erster die 2700-Punkte-Marke in der Weltrangliste durchbrach und bis 2025 zur Weltelite gehörte: «Aber die Qualifikation für das Kandidatenturnier blieb mir verwehrt. Zuerst war ich zu jung, dann fehlte es an Erfahrung.»

  • Sindarovs Führung: «Viele Jahre war ich Javohir einen Schritt voraus. Jetzt hat er mich überholt und als Erster diesen Gipfel erreicht. Seine Siegesserie hat mir sozusagen neuen Schwung gegeben.»

  • Neue Quelle des Vertrauens: «Javohir hat in der Praxis gezeigt, dass es möglich ist, er hat den Weg geebnet und mein Selbstvertrauen gestärkt. Jetzt ist er vorne, und ich folge seinem Beispiel.»

Kurz vor dem Kampf um die Schachkrone gegen Gukesh Dommaraju wird diese enorme Unterstützung und hohe Anerkennung durch den Anführer der Nationalmannschaft Javohir Sindarov zweifellos einen zusätzlichen mentalen Vorteil auf dem Weg zur Weltmeisterschaft verschaffen.

Nodirbek AbdusattorovJavohir SindarovGukesh DommarajuSchachWeltmeisterschaft
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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