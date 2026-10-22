Absoluter Rekord in der Fußballgeschichte: Ronaldos Einkommen übersteigt 2 Milliarden Dollar

Der Star der portugiesischen Nationalmannschaft und des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr Cristiano Ronaldo hat einen neuen finanziellen Meilenstein im Weltsport erreicht.

Laut Berechnungen des renommierten US-Magazins Forbes ist der 41-jährige legendäre Stürmer offiziell als erster Fußballer in der Sportgeschichte registriert worden, dessen Gesamteinkommen während seiner gesamten Karriere 2 Milliarden Dollar überstiegen hat. Er bricht weiterhin Rekorde, nicht nur durch seine Leistungen auf dem Platz, sondern auch durch sein riesiges Geschäftsimperium.

300 Millionen Dollar in einer Saison: Woraus besteht Ronaldos Einkommen?

Cristiano festigt seine Spitzenposition auf der Liste der bestbezahlten Fußballer der Welt. Sein Gesamteinkommen für die Saison 2026/2027 wird auf 300 Millionen Dollar geschätzt:

Gehalt und Boni im Verein: 250 Millionen Dollar – garantierte Zahlungen für seine Einsätze bei Al-Nassr;

Kommerzielle und Werbeverträge: 50 Millionen Dollar – Einkommen aus seiner persönlichen Marke (CR7), großen globalen Sponsoringverträgen und unternehmerischen Aktivitäten.

Lionel Messi, Ronaldos Hauptverfolger auf der Liste, liegt mit 145 Millionen Dollar mehr als doppelt so weit zurück, während Kylian Mbappé die Top 3 mit einem Wert von 100 Millionen Dollar komplettiert.

Forbes-Ranking: Die 10 bestverdienenden Fußballer

Das jährliche Gesamteinkommen aller 10 Torschützen im Ranking beträgt fast 942 Millionen Dollar (vor Abzug von Steuern und Vermittlungsgebühren):

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 300 Mio. $

Lionel Messi (Inter Miami) – 145 Mio. $

Kylian Mbappé (Real Madrid) – 100 Mio. $

Erling Haaland (Manchester City) – 85 Mio. $

Vinícius Júnior (Real Madrid) – 76 Mio. $

Lamine Yamal (FC Barcelona) – 55 Mio. $

Sadio Mané (Al-Nassr) – 54 Mio. $

Jude Bellingham (Real Madrid) – 45 Mio. $

Harry Kane (FC Bayern) – 42 Mio. $

Mohamed Salah (FC Liverpool) – 40 Mio. $

Wie die Liste zeigt, setzt Ronaldo trotz seines Alters von über 40 Jahren sowohl sportlich als auch finanziell weiterhin unerreichbare Maßstäbe für die junge Generation.