Die Fußballlegende und Stürmer des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr, Cristiano Ronaldo enthüllte, dass seine Entscheidung, seine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden, eine der schwersten seines Lebens war. Der 41-jährige Torjäger veröffentlichte eine emotionale Videobotschaft in seinen sozialen Netzwerken und erklärte, dass es an der Zeit sei, die glorreiche Reise, die 2003 begann, zu beenden und den Staffelstab an die nächste Generation weiterzugeben.

In seiner Rede betonte Ronaldo, dass diese Entscheidung nicht nur auf sportlicher Logik beruhe, sondern ein Ruf seines Herzens sei, und drückte dem gesamten portugiesischen Volk sowie Millionen von Fans seinen Dank aus.

„Fußball ist nicht nur ein Spiel, Fußball sind die Menschen“

Die Botschaft des legendären Stars war nicht nur reich an Statistiken, sondern auch an tiefen menschlichen Werten:

Eine heilige Nummer und die Kapitänsbinde: „Ich möchte mich an das Volk von Portugal wenden. Es ist an der Zeit, das Trikot mit der Nummer 7 und die Kapitänsbinde der Nationalmannschaft zurückzugeben. Sie gehörten nicht nur mir, sie gehörten uns allen. 23 Jahre lang dieses Trikot zu tragen und es zu verteidigen, war die größte Ehre meines Lebens“, sagte der Spieler.

Eine Entscheidung aus tiefstem Herzen: „Das war keine leichte Entscheidung. Denn manche Dinge lassen sich nicht allein mit dem Verstand lösen – auch das Herz hat ein Mitspracherecht. Wenn ich zurückblicke, sehe ich nicht nur Spiele, Tore und Trophäen, sondern Menschen. Fußball sind die Menschen.“

Ein wahres Vermächtnis: „Tore können vergessen werden, Trophäen können in Museen landen und Rekorde können irgendwann gebrochen werden. Aber die Erinnerungen und Gefühle in den Herzen der Menschen kann die Zeit nicht auslöschen. Wenn ich euch auch nur einmal glücklich gemacht habe, wenn ihr wegen meines Tores jemanden umarmt, eure Sorgen vergessen oder Stolz auf euer Land empfunden habt, dann war all das nicht umsonst.“

23 Jahre einer großen Ära: Vom Debüt bis zum höchsten Gipfel

Cristiano Ronaldos internationale Statistiken werden zweifellos noch viele Jahre als unerreichbarer Maßstab Bestand haben:

Erster Schritt gegen Kasachstan: Sein Debüt im Nationaltrikot begann am 20. August 2003 in einem Spiel gegen Kasachstan;

Weltfußballrekord: In 23 Jahren bestritt Ronaldo insgesamt 234 Länderspiele für Portugal und erzielte 146 Tore — das ist ein absoluter Weltrekord für Nationalmannschaften aller Zeiten;

Historische Siege: Als Kapitän führte der Stürmer sein Land zum ersten großen Sieg in der Geschichte — Euro 2016 Meisterschaft, und gewann zweimal den Titel der UEFA Nations League.

Am Ende seiner Rede drückte Ronaldo sein Vertrauen in die neuen, jungen Spieler Portugals aus und mahnte sie, niemals aufzugeben und neue Gipfel anzustreben, die noch niemand zuvor erobert hat.