Al-Nassr in Taschkent gelandet: Warum spielen Ronaldo und 2 Stars nicht gegen Pakhtakor?

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Al-Nassr in Taschkent gelandet: Warum spielen Ronaldo und 2 Stars nicht gegen Pakhtakor?

Der saudi-arabische Spitzenklub Al-Nassr ist heute, am 31. Oktober, in Taschkent gelandet. Doch die wichtigste Nachricht, auf die Tausende Fußballfans in unserer Hauptstadt sehnsüchtig gewartet haben, sorgte für eine unerwartete Enttäuschung: Der Superstar des Teams, der 41-jährige portugiesische Torjäger Cristiano Ronaldo gehört nicht zum Kader der Delegation, die nach Taschkent gereist ist.

Laut einem Bericht der einflussreichen saudi-arabischen Zeitung Arriyadiyah hat Cheftrainer Ange Postecoglou beschlossen, den Kader für diese Reise deutlich zu rotieren.

Das Star-Trio, das nicht nach Taschkent gereist ist

Der australische Fachmann Ange Postecoglou hat angesichts des engen Spielplans und des hohen Drucks in der saudi-arabischen Liga beschlossen, drei Leistungsträgern für die Reise nach Taschkent eine Pause zu gönnen:

  • Cristiano Ronaldo: Der legendäre portugiesische Stürmer wurde nicht in den endgültigen Kader für die Reise nach Taschkent berufen;

  • Kingsley Coman: Auch der französische Flügelspieler des Teams ist nicht nach Usbekistan mitgeflogen;

  • Mohamed Simakan: Der Verteidiger, eine tragende Säule im Abwehrzentrum, wird das Spiel in Taschkent ebenfalls verpassen.

Pakhtakor – Al-Nassr: Spielzeit und Tabellensituation

Die Details zum Spitzenspiel im Rahmen des 4. Spieltags der Westregion der AFC Champions League Elite lauten wie folgt:

  • Datum und Uhrzeit des Spiels: 2. November, 18:45 Uhr Taschkenter Zeit;

  • Situation von Pakhtakor: Die „Löwen“ liegen nach drei Spieltagen mit 2 Punkten auf dem 12. Platz der Tabelle;

  • Situation von Al-Nassr: Der Verein aus Riad hat nach drei Spieltagen 3 Punkte gesammelt und belegt den 9. Platz.

Al-Nassr im Titelrennen der Saudi Pro League

Die Schützlinge von Postecoglou zeigen in der heimischen Liga ein sehr starkes und souveränes Tempo:

  • 9 Siege aus 11 Spielen: Die Mannschaft aus Riad hat seit Saisonbeginn 11 Spiele bestritten und davon 9 gewonnen;

  • Jagd auf die Tabellenspitze: Das Team liegt mit 28 Punkten auf dem 2. Platz der Tabelle und ist punktgleich mit dem Tabellenführer Al-Qadsiah (28 Punkte).

Die hohe Spannung im Kampf um die Meisterschaft in der heimischen Liga war der Hauptgrund dafür, dass der Trainerstab von Al-Nassr beschlossen hat, die Leistungsträger für das AFC Champions League Elite-Spiel in Taschkent zu schonen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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